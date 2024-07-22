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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Экологический ущерб от загрязнения Чусовой в Первоуральске составил 2,3 млн

В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» обвиняют во вреде экологии на 2,3 млн

22 июля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Экологический ущерб от загрязнения Чусовой в Первоуральске составил 2,3 млн

В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» обвиняют в ущербе экологии на 2,3 млн рублей.

Служба по охране окружающей среды Свердловской области обратилась в суд с требованием взыскать с ППМУП «ВОДОКАНАЛ» почти 2,3 миллиона рублей за загрязнение реки Чусовой в городе Первоуральске.

Чтобы избежать ответственности, бывший руководитель «ВОДОКАНАЛа» предоставил документы, содержащие информацию о проведенной модернизации очистных сооружений. Однако, сотрудники правоохранительных органов установили, что данные документы являются поддельными.

В отношении экс-директора возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом. Прокуратура направила дело в суд, сообщает Уральское Управление Росприроднадзора.

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#Екатерина Смирнова#Суд#Криминал#Ущерб#МУП "Водоканал"#Поддельные документы#Екатеринбург
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