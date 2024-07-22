В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» обвиняют во вреде экологии на 2,3 млн

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Служба по охране окружающей среды Свердловской области обратилась в суд с требованием взыскать с ППМУП «ВОДОКАНАЛ» почти 2,3 миллиона рублей за загрязнение реки Чусовой в городе Первоуральске.
Чтобы избежать ответственности, бывший руководитель «ВОДОКАНАЛа» предоставил документы, содержащие информацию о проведенной модернизации очистных сооружений. Однако, сотрудники правоохранительных органов установили, что данные документы являются поддельными.
В отношении экс-директора возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом. Прокуратура направила дело в суд, сообщает Уральское Управление Росприроднадзора.