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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

В Свердловской области лось погиб под колесами автомобиля

В Свердловской области автомобиль столкнулся с лосем

22 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Свердловской области лось погиб под колесами автомобиля

В Свердловской области лось погиб под колесами автомобиля. За рулем была женщина.

ДТП случилось на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил. По трассе за рулем автомобиля Lada Granta ехала 37-летняя женщина. Она передвигалась по своей правой полосе, когда слева выскочил лось и столкнулся с транспортным средством.

От полученных травм животное погибло.

Водитель отделалась легким испугом. Отмечается, что в ее крови не найдено алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информацию из Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, под Пышмой лиса бросилась под колеса автомобиля.

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