В Свердловской области автомобиль столкнулся с лосем

ДТП случилось на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил. По трассе за рулем автомобиля Lada Granta ехала 37-летняя женщина. Она передвигалась по своей правой полосе, когда слева выскочил лось и столкнулся с транспортным средством.