В Свердловской области автомобиль столкнулся с лосем

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
ДТП случилось на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил. По трассе за рулем автомобиля Lada Granta ехала 37-летняя женщина. Она передвигалась по своей правой полосе, когда слева выскочил лось и столкнулся с транспортным средством.
От полученных травм животное погибло.
Водитель отделалась легким испугом. Отмечается, что в ее крови не найдено алкоголя.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информацию из Госавтоинспекции Свердловской области.
Напомним, под Пышмой лиса бросилась под колеса автомобиля.