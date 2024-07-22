Завязей много, плодов нет: почему на томатах в теплице не растут помидоры

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам профессионального агронома Алексея Володихина, для образования плодов оптимальная дневная температура от +22 до +25 градусов, ночная — от +16 до +18 градусов.
Если температура выше 30 °С, пыльца становится стерильной и про урожай можно забыть, — пишет эксперт в Telegram-канале «Мой урожайI Сад. Огород. Цветы».
Выходов в этой ситуации у дачников немного. Один из них — регулярно проветривать теплицу. По словам Володихина, томаты не боятся сквозняков, поэтому для снижения температуры можно открывать и двери, и форточки.
Правда, здесь нужно учитывать отдельные нюансы, предупреждает эксперт. Например, не стоит открывать теплицу в самую жару, так как получится слишком большой температурный перепад. Именно поэтому начинать проветривать томаты лучше с утра пораньше — не позже 8 утра.
Для тепличных растений не подойдет способ снижения температуры с помощью обильного полива. Для открытого грунта такой способ может быть эффективен, однако в жаркой теплице избыточная влажность может привести спровоцировать поражение фитофторой и появлению на листьях бурой пятнистости, также отмечает эксперт.
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