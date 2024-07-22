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Женщина в Екатеринбурге выпала из окна и разбилась

Женщина в Екатеринбурге выпала из окна и разбилась

22 июля 2024, 03:27
В Екатеринбурге погибла 40-летняя женщина, выпав из окна. Она работала учительницей и фотографом. Происшествие случилось 20 июля 2024 года.

По словам родственника женщины, они с мужем делали ремонт в квартире. После этого она начала мыть окно и рухнула вниз. У нее остался сын. Известно, что после происшествия к месту ЧП вскоре приехали сотрудники экстренных служб, пишет Е1.

Екатеринбурженка работала фотографом и преподавала иностранный язык. По словам знакомой, женщина была жизнерадостной и коммуникабельной.

Напомним, 19 июля 2024 года в Екатеринбурге из окна выпал молодой человек и погиб. К месту происшествия приезжали врачи, силовики и пожарные.

В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и разбилась
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