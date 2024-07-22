Женщина в Екатеринбурге выпала из окна и разбилась

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
По словам родственника женщины, они с мужем делали ремонт в квартире. После этого она начала мыть окно и рухнула вниз. У нее остался сын. Известно, что после происшествия к месту ЧП вскоре приехали сотрудники экстренных служб, пишет Е1.
Екатеринбурженка работала фотографом и преподавала иностранный язык. По словам знакомой, женщина была жизнерадостной и коммуникабельной.
Напомним, 19 июля 2024 года в Екатеринбурге из окна выпал молодой человек и погиб. К месту происшествия приезжали врачи, силовики и пожарные.