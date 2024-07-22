Жители Каменска-Уральского недовольны новым почетным гражданином города

Posted 22 июля, 09:40
Published 22 июля, 09:40
Modified 22 июля, 09:42
Updated 22 июля, 09:42
По словам очевидца, Пермяков, выступая на детском утреннике перед Новым годом в 2021 году, говорил фразы о смерти. Также известно, что голосование за него проводилось с нарушениями законов: новости в газете за три дня до заседания думы об этом не было, а голосование не включили в повестку, пишет Ура.ру.
Городские активисты обратились в прокуратуру с жалобой на присвоение звания Пермякову. Из прокуратуры обращение отправили в администрацию города и городскую думу. Сам Пермяков считает свое назначение законным.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле был выбран почетным гражданином города вице-президент компании ЕВРАЗ Денис Новоженов. Личности кандидатов перед голосованием особо не раскрывали. Также известно, что в участии на выбор почетного гражданина отказали экс-депутату гордумы Леониду Мартюшеву.