tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 09:40

Published 22 июля, 09:40

Modified 22 июля, 09:42

Updated 22 июля, 09:42

Жители Каменска-Уральского недовольны новым почетным гражданином города

Жители Каменска-Уральского недовольны новым почетным гражданином города

22 июля 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Жители Каменска-Уральского недовольны присвоением звания почетного горожанина спикеры гордумы Валерию Пермякову из-за его слов о смерти во время выступления перед детьми.

По словам очевидца, Пермяков, выступая на детском утреннике перед Новым годом в 2021 году, говорил фразы о смерти. Также известно, что голосование за него проводилось с нарушениями законов: новости в газете за три дня до заседания думы об этом не было, а голосование не включили в повестку, пишет Ура.ру.

Городские активисты обратились в прокуратуру с жалобой на присвоение звания Пермякову. Из прокуратуры обращение отправили в администрацию города и городскую думу. Сам Пермяков считает свое назначение законным.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле был выбран почетным гражданином города вице-президент компании ЕВРАЗ Денис Новоженов. Личности кандидатов перед голосованием особо не раскрывали. Также известно, что в участии на выбор почетного гражданина отказали экс-депутату гордумы Леониду Мартюшеву.

Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверит поликлинику в Екатеринбурге после отказа прикрепить младенцаТагильчане на «Алых парусах», выпавший из окна ребенок и осквернение Вечного огняСуд обязал администрацию Белоярского ГО обеспечить детей транспортом в детсад
#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Прокуратура#Дети#Городская дума#Назначение#Голосование#Почетный гражданин#Екатеринбург#Статус#Законы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика