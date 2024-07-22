Жители Каменска-Уральского недовольны новым почетным гражданином города

По словам очевидца, Пермяков, выступая на детском утреннике перед Новым годом в 2021 году, говорил фразы о смерти. Также известно, что голосование за него проводилось с нарушениями законов: новости в газете за три дня до заседания думы об этом не было, а голосование не включили в повестку, пишет Ура.ру.