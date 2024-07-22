Жительнице Нижнего Тагила годами угрожают «черные лесорубы»

Лесопилку закрыли в 2019 году. После этого у горожан сожгли два автомобиля. Кроме того, к ним домой приезжали ранее судимые мужчины и угрожали семье неприятностями в случае, если они не уедут из поселка. Кроме того, по словам женщины, за ними следят.