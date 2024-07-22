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Бастрыкин заинтересовался делом об угрозах «черных лесорубов» в Нижнем Тагиле

Жительнице Нижнего Тагила годами угрожают «черные лесорубы»

22 июля 2024, 05:05
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался делом об угрозах «черных лесорубов» в Нижнем Тагиле

Женщине из Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет угрожают «черные лесорубы».

Семь лет назад супруга тагильчанки пригласили на подработку на лесопилку в поселке Балакино. Через некоторое время мужчина понял, что его использовали втемную. После этого он обратился в полицию, где провели проверку, однако тогда она не дала результатов, пишет Ура.ру.

Лесопилку закрыли в 2019 году. После этого у горожан сожгли два автомобиля. Кроме того, к ним домой приезжали ранее судимые мужчины и угрожали семье неприятностями в случае, если они не уедут из поселка. Кроме того, по словам женщины, за ними следят.

В связи с этим потерпевшая обратилась за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину. После этого Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования по данному делу и отчет о прежних решениях. Доклад предоставит исполняющий обязанности областного главы ведомства Константин Мирошниченко.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области «черные лесорубы» стали реже уничтожать лесные массивы.

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