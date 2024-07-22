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Житель Серова заплатит 5 млн за смерть ребенка в ДТП

Жителю Серова назначили 9 лет за ДТП с погибшим ребенком

22 июля 2024, 11:11
Фото: Прокуратура по Свердловской области

Житель Серова заплатит 5 млн за смерть ребенка в ДТП

В Серове местного жителя приговорили к девяти годам тюрьмы за ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. Происшествие случилось 29 июня 2022 года.

Мужчина, подрабатывавшийся таксистом, вез пассажиров на иномарке Daewoo Nexia, двигался с большой скоростью и при этом отвлекался на телефон.

В связи с этим он не заметил ребенка, который переходил дорогу, и сбил его. Мальчик скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого мужчина высадил пассажиров и уехал с места аварии. Также известно, что весной 2022 года свердловчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права на вождение на год и семь месяцев за управление в пьяном виде.

Помимо тюремного заключения суд лишил горожанина права водить транспорт в течение трех лет, а также обязал его выплатить семье погибшего ребенка пять миллионов рублей.

Напомним, 15 июля 2024 года в Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил пожилого пешехода.

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