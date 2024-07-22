Жителю Верхней Туры грозит до 15 лет тюрьмы за убийство и сожжение рыбака

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Известно, что обвиняемый не был официально трудоустроен. Также ранее у него судимостей не было. По его словам, причиной происшествия стало алкогольное опьянение, рассказали в пресс-службе областного СК.
Напомним, происшествие случилось вечером 18 июля 2024 года. Мужчины вместе употребляли алкоголь во время рыбалки. В какой-то момент между ними началась ссора. Обвиняемый счел слова погибшего оскорбительными и ударил его кулаком.
Затем молодой человек несколько раз ударил мужчину камнем. Когда потерпевший скончался, свердловчанин попытался избавиться от тела, сунув его в костер. Также он решил сжечь его вещи.
Тело обнаружила утром женщина в догорающем костре. Вскоре полицейские нашли злоумышленника и задержали его.