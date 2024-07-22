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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Жителю Верхней Туры предъявлено обвинение за убийство рыбака

Жителю Верхней Туры грозит до 15 лет тюрьмы за убийство и сожжение рыбака

22 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI

Жителю Верхней Туры предъявлено обвинение за убийство рыбака

26-летнему жителю Верхней Туры грозит до 15 лет лишения свободы за убийство 55-летнего мужчины на берегу водоема.

Известно, что обвиняемый не был официально трудоустроен. Также ранее у него судимостей не было. По его словам, причиной происшествия стало алкогольное опьянение, рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 июля 2024 года. Мужчины вместе употребляли алкоголь во время рыбалки. В какой-то момент между ними началась ссора. Обвиняемый счел слова погибшего оскорбительными и ударил его кулаком.

Затем молодой человек несколько раз ударил мужчину камнем. Когда потерпевший скончался, свердловчанин попытался избавиться от тела, сунув его в костер. Также он решил сжечь его вещи.

Тело обнаружила утром женщина в догорающем костре. Вскоре полицейские нашли злоумышленника и задержали его.

Суд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвал
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