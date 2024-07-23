36 случаев бешенства зарегистрировано в Свердловской области с начала года

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Так, 29 заразившихся животных — это волки и лисы. Кроме того, данную болезнь обнаружили у нескольких коров, собак, а также у одного кота, рассказали в областном Департаменте ветеринарии.
Данным заболеванием можно заразиться вследствие укуса или царапины от больного животного. У человека пропадает желание есть пищу, появляется слабость, начинает болеть голова, а также повышаться температура. В итоге развитие болезни приводит к летальному исходу.
Напомним, в марте 2024 года под Екатеринбургом был введен карантин по бешенству из-за двух лисиц, болеющих бешенством.