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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Черный дым с ЕВРАЗа над Тагилом, обновленный мост, субсидии на новые лифты: итоги дня

Черный дым с ЕВРАЗа над Тагилом, обновленный мост, субсидии на новые лифты: итоги дня

23 июля 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
ЕВРАЗ НТМК обкуривает тагильчан густым черным дымом. Корреспонденты TagilCity.ru рассказывают о крупных судебных делах июня и гуляют по исторической улице Карла Маркса. Власти в Тагиле отремонтировали мост на Исинском тракте и собираются менять лифты в многоэтажках. Подводим итоги за 23 июля.

Утром во вторник, 23 июля, небо над Нижним Тагилом накрыли выбросы с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Многие горожане проснулись от того, что им нечем дышать. Люди жаловались на заложенность носа и недомогание.

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Свердловские бизнесмены судятся по самым разным поводам. Например, предметом разбирательства могут стать фрукты и овощи, акции и электродвигатели. Корреспондент TagilCity.ru исследовал картотеку регионального Арбитражного суда и отобрал самые интересные дела.

Долг за фрукты, миллиард по долям и неосновательное обогащение: крупные дела июня
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На Исинском тракте полным ходом идет реконструкция моста, который ранее находился в аварийном состоянии. По 12-метровому мосту было страшно ездить, но теперь дорожники существенного расширили полотно и укрепили пролеты. Работы стоимостью 57,5 млн завершатся в сентябре 2025 года.

Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей
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Управляющие компании в Тагиле получат субсидии на замену лифтов в многоэтажках по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программа рассчитана до 2030 года. Отбирать УК, которые смогут претендовать на получение денег, будет мэрия.

В Нижнем Тагиле выделят субсидии на замену лифтов в домах
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Редакция TagilCity.ru продолжает знакомить читателей с самыми красивыми и примечательными местами Нижнего Тагила. На этот раз наш корреспондент прогулялся по улице Карла Маркса, где сохранилось немало исторических зданий и достопримечательностей.

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)
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