Черный дым с ЕВРАЗа над Тагилом, обновленный мост, субсидии на новые лифты: итоги дня

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Утром во вторник, 23 июля, небо над Нижним Тагилом накрыли выбросы с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Многие горожане проснулись от того, что им нечем дышать. Люди жаловались на заложенность носа и недомогание.
Свердловские бизнесмены судятся по самым разным поводам. Например, предметом разбирательства могут стать фрукты и овощи, акции и электродвигатели. Корреспондент TagilCity.ru исследовал картотеку регионального Арбитражного суда и отобрал самые интересные дела.
На Исинском тракте полным ходом идет реконструкция моста, который ранее находился в аварийном состоянии. По 12-метровому мосту было страшно ездить, но теперь дорожники существенного расширили полотно и укрепили пролеты. Работы стоимостью 57,5 млн завершатся в сентябре 2025 года.
Управляющие компании в Тагиле получат субсидии на замену лифтов в многоэтажках по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Программа рассчитана до 2030 года. Отбирать УК, которые смогут претендовать на получение денег, будет мэрия.
Редакция TagilCity.ru продолжает знакомить читателей с самыми красивыми и примечательными местами Нижнего Тагила. На этот раз наш корреспондент прогулялся по улице Карла Маркса, где сохранилось немало исторических зданий и достопримечательностей.