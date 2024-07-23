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Детский сад в Екатеринбурге проверят после перемотанных рук девочки

Детский сад в Екатеринбурге проверят после перемотанных рук девочки

23 июля 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге воспитатели частного детского сада перемотали полуторагодовалой девочке руки полиэтиленовым пакетом. По факту данного инцидента в прокуратуре, СК и Роспотребнадзоре началась проверка.

Во время проверки сотрудники ведомств установят все обстоятельства данного инцидента. По результатам мероприятий будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, родители отдали дочку в садик в июне 2024 года. Сначала она занималась у одной воспитательницы, а когда та ушла в отпуск, ее заменила директор учреждения. По словам отца, после этого ребенок стал сосать большой палец.

Мужчина рассказал, что они попросили директора следить за тем, чтобы дочка не сосала палец. Также родители приобрели детские перчатки с насадкой из силикона, чтобы отучить ее от привычки, и принесли их в садик. Через некоторое время им прислали фотографии дочери, где ее запястья были обмотаны пакетом.

После этого пара решила забрать ребенка из этого садика. При этом сотрудница учреждения рассказала, что девочка сильно царапала переносицу. В садике родителям предлагали обратиться с этим к специалисту, однако они не могли из-за работы.

Руки девочке обматывали пакетом на время сна, так как перчатки, купленные родителями, не закрывали все пальцы. После этого их попросили принести обычную варежку. При этом после инцидента сотрудникам садика стали угрожать родственники воспитанницы.

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