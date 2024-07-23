Детский сад в Екатеринбурге проверят после перемотанных рук девочки

Мужчина рассказал, что они попросили директора следить за тем, чтобы дочка не сосала палец. Также родители приобрели детские перчатки с насадкой из силикона, чтобы отучить ее от привычки, и принесли их в садик. Через некоторое время им прислали фотографии дочери, где ее запястья были обмотаны пакетом.