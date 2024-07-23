Долг за фрукты, миллиард по долям и неосновательное обогащение: крупные дела июня

Posted 23 июля, 03:18
Published 23 июля, 03:18
Modified 23 июля, 03:20
Updated 23 июля, 03:20
Региональный арбитражный суд будет рассматривать заявление от ООО «Восток», торгующей фруктами и овощами, которым руководит Эмин Рзаев. Предприниматель хочет взыскать с компании Халида Джавадова ООО «Пинк», работающей в той же отрасли, 36,9 миллиона рублей. В материалах дела говорится о неисполнении обязательств по договорам поставки товаров.
Следующее заседание по делу торговцев пройдет 18 августа в Екатеринбурге.
Банкротящаяся, судя по открытым данным, компания Гульнары Загидуллиной ООО «Теплокомплекс» подала иск на администрацию Тугулымского городского округа, а также следом на АО «Объединенная теплоснабжающая компания» под руководством екатеринбуржца Антона Боликова. Сумма претензий — 43,6 миллиона рублей. Поводом к обращению в арбитражный суд стало неосновательное обогащение, которое допустили ответчики. Добавим, что мэрией руководит врио главы Алексей Поздеев.
Судебное заседание пройдет под председательством Татьяны Деминой 27 июля. В числе третьих лиц в деле фигурирует научно-производственная компания «РБ-Композит», занимающаяся научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук.
Из-за 37,2 миллиона рублей по договорам поставки будут судиться две компании из Екатеринбурга. ООО «Реакторные машины» Максима Агаркова обратилась в арбитражный суд с намерением взыскать эти средства с торговой компании «Энергоэксперт» Алексея Власова. Предварительное заседание пройдет 23 июля.
Добавим, что истец занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, а ответчик торгует подобным оборудованием и машинами.
В Екатеринбурге хотят обанкротить компанию ООО «Эссет Менеджмент» Александра Серебренникова, которая на протяжении 11 лет занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Инициатором процесса банкротства стал «Центр международной торговли Екатеринбурга» Анны Загорулько. Бизнес истца, работающего в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, также находится в стадии банкротства, судя по официальным данным. Дело рассмотрят 30 июля.
В Первоуральске, тем временем, банкротится компания ООО «Даймонд», занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий под руководством Артура Яременко. Сумма долга — 54,6 миллиона рублей. Заявление в арбитражный суд подал Сергей Паршин, представитель компании арбитражных управляющих «ЦААУ».
В Екатеринбурге компания-перевозчик ООО «Прогресс» Михаила Лаврищева обратилась в суд с заявлением на московскую фирму ООО «РТЛК», занимающуюся деятельностью автомобильного грузового транспорта под руководством Ираклия Джапаридзе и бенефициара Максима Елманова. Истец хочет взыскать 60,9 миллиона рублей по причине неисполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.
С ООО «Муллит» из Челябинска хотят взыскать 247,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Компания под руководством Леонида Кирьянова и бенефициара Валерия Сырых занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Прибыль «Муллит» за 2023 год составила 53,6 миллиона рублей.
Судиться с фирмой Южного Урала намерены также челябинцы — ООО «ВСМ», производящие строительные металлические изделия. Компанией, выступающей в роли истца, руководит Константин Ветлугин, а бенефициаром является Иван Середа.
Три индивидуальных предпринимателя из Екатеринбурга — Алексей Бутаков, Павел Великанов и Лариса Шунина — получили самый крупный иск месяца на сумму 1,7 миллиарда рублей. В арбитражный суд обратилась их коллеги Ольга Ладейщикова, также зарегистрированная в качестве ИП. Среди компаний, которыми управляет истец, числится только одна — ООО «Портроял», занятая в торговле строительными и лесоматериалами.
Поводом к такому разбирательству стала принадлежность акций и долей участия в бизнесе. Заседание пройдет 19 августа.