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Posted 23 июля, 03:18

Published 23 июля, 03:18

Modified 23 июля, 03:20

Updated 23 июля, 03:20

Иски почти на 2 млрд рассматриваются в арбитражном суде Свердловской области

Долг за фрукты, миллиард по долям и неосновательное обогащение: крупные дела июня

23 июля 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney

Иски почти на 2 млрд рассматриваются в арбитражном суде Свердловской области

Бизнесмены на Урале судятся из-за овощей, машин и акций. Редакция TagilCity.ru изучила картотеку суда и отобрала крупные арбитражные дела Свердловской области, поступившие на рассмотрение судьям в июне 2024 года.

37 миллионов по поставке фруктов и овощей

Региональный арбитражный суд будет рассматривать заявление от ООО «Восток», торгующей фруктами и овощами, которым руководит Эмин Рзаев. Предприниматель хочет взыскать с компании Халида Джавадова ООО «Пинк», работающей в той же отрасли, 36,9 миллиона рублей. В материалах дела говорится о неисполнении обязательств по договорам поставки товаров.

Следующее заседание по делу торговцев пройдет 18 августа в Екатеринбурге.

Неосновательное обогащение на 44 миллиона рублей

Банкротящаяся, судя по открытым данным, компания Гульнары Загидуллиной ООО «Теплокомплекс» подала иск на администрацию Тугулымского городского округа, а также следом на АО «Объединенная теплоснабжающая компания» под руководством екатеринбуржца Антона Боликова. Сумма претензий — 43,6 миллиона рублей. Поводом к обращению в арбитражный суд стало неосновательное обогащение, которое допустили ответчики. Добавим, что мэрией руководит врио главы Алексей Поздеев.

Судебное заседание пройдет под председательством Татьяны Деминой 27 июля. В числе третьих лиц в деле фигурирует научно-производственная компания «РБ-Композит», занимающаяся научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук.

Фото: Изображение Midjourney

37 миллионов рублей по договорам поставки

Из-за 37,2 миллиона рублей по договорам поставки будут судиться две компании из Екатеринбурга. ООО «Реакторные машины» Максима Агаркова обратилась в арбитражный суд с намерением взыскать эти средства с торговой компании «Энергоэксперт» Алексея Власова. Предварительное заседание пройдет 23 июля.

Добавим, что истец занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, а ответчик торгует подобным оборудованием и машинами.

Фото: 1MI

Банкротство бизнес-консультанта из-за долга в 41 миллион рублей

В Екатеринбурге хотят обанкротить компанию ООО «Эссет Менеджмент» Александра Серебренникова, которая на протяжении 11 лет занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Инициатором процесса банкротства стал «Центр международной торговли Екатеринбурга» Анны Загорулько. Бизнес истца, работающего в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, также находится в стадии банкротства, судя по официальным данным. Дело рассмотрят 30 июля.

Фото: Изображение Midjourney

Банкротство строительной компании с долгом в 54 миллиона рублей

В Первоуральске, тем временем, банкротится компания ООО «Даймонд», занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий под руководством Артура Яременко. Сумма долга — 54,6 миллиона рублей. Заявление в арбитражный суд подал Сергей Паршин, представитель компании арбитражных управляющих «ЦААУ». 

Фото: Изображение Midjourney

Компания-перевозчик из Екатеринбурга хочет отсудить 60 миллионов рублей

В Екатеринбурге компания-перевозчик ООО «Прогресс» Михаила Лаврищева обратилась в суд с заявлением на московскую фирму ООО «РТЛК», занимающуюся деятельностью автомобильного грузового транспорта под руководством Ираклия Джапаридзе и бенефициара Максима Елманова. Истец хочет взыскать 60,9 миллиона рублей по причине неисполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Фото: tagilcity.ru

248 миллионов долга: челябинские компании судятся в арбитражном суде Свердловской области

С ООО «Муллит» из Челябинска хотят взыскать 247,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Компания под руководством Леонида Кирьянова и бенефициара Валерия Сырых занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Прибыль «Муллит» за 2023 год составила 53,6 миллиона рублей.

Судиться с фирмой Южного Урала намерены также челябинцы — ООО «ВСМ», производящие строительные металлические изделия. Компанией, выступающей в роли истца, руководит Константин Ветлугин, а бенефициаром является Иван Середа.

Фото: 1MI

Суд из-за 1,7 миллиарда акций и долей

Три индивидуальных предпринимателя из Екатеринбурга — Алексей Бутаков, Павел Великанов и Лариса Шунина — получили самый крупный иск месяца на сумму 1,7 миллиарда рублей. В арбитражный суд обратилась их коллеги Ольга Ладейщикова, также зарегистрированная в качестве ИП. Среди компаний, которыми управляет истец, числится только одна — ООО «Портроял», занятая в торговле строительными и лесоматериалами.

Поводом к такому разбирательству стала принадлежность акций и долей участия в бизнесе. Заседание пройдет 19 августа.

Фото: Изображение Midjourney
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