Долг за фрукты, миллиард по долям и неосновательное обогащение: крупные дела июня

С ООО «Муллит» из Челябинска хотят взыскать 247,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Компания под руководством Леонида Кирьянова и бенефициара Валерия Сырых занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Прибыль «Муллит» за 2023 год составила 53,6 миллиона рублей.