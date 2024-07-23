Долг за фрукты, миллиард по долям и неосновательное обогащение: крупные дела июня

Три индивидуальных предпринимателя из Екатеринбурга — Алексей Бутаков, Павел Великанов и Лариса Шунина — получили самый крупный иск месяца на сумму 1,7 миллиарда рублей. В арбитражный суд обратилась их коллеги Ольга Ладейщикова, также зарегистрированная в качестве ИП. Среди компаний, которыми управляет истец, числится только одна — ООО «Портроял», занятая в торговле строительными и лесоматериалами.