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Updated Сегодня, 03:27

Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машину

Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машину

23 июля 2024, 03:25
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
13-летняя девочка и 15-летний мальчик в Екатеринбурге поторопились на трамвай и попали под колеса автомобиля. ДТП произошло на улице Викулова 22 июля 2024 года.

Подростки заметили, что на остановке стоит трамвай. Чтобы поехать на нем, они решили перебежать проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент они попали под колеса иномарки Porsche Cayenne, за рулем которой сидела 28-летняя девушка, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Когда на дорогу перед автомобилем вышли школьники, девушка начала останавливать движение транспорта, однако избежать аварии не получилось. Пострадавших отвезли в медучреждение. Екатеринбурженка за рулем в момент аварии была в трезвом состоянии.

Напомним, 21 июля 2024 года на трассе под Нижним Тагилом автомобилист столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадала 17-летня девушка.

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