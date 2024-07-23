Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машину

Подростки заметили, что на остановке стоит трамвай. Чтобы поехать на нем, они решили перебежать проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент они попали под колеса иномарки Porsche Cayenne, за рулем которой сидела 28-летняя девушка, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.