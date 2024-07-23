Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машину

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Подростки заметили, что на остановке стоит трамвай. Чтобы поехать на нем, они решили перебежать проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент они попали под колеса иномарки Porsche Cayenne, за рулем которой сидела 28-летняя девушка, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Когда на дорогу перед автомобилем вышли школьники, девушка начала останавливать движение транспорта, однако избежать аварии не получилось. Пострадавших отвезли в медучреждение. Екатеринбурженка за рулем в момент аварии была в трезвом состоянии.
Напомним, 21 июля 2024 года на трассе под Нижним Тагилом автомобилист столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадала 17-летня девушка.