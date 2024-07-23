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Updated Сегодня, 10:07

Эксперты: Шимпанзе жестикулируют в ритме человека

Эксперты: Шимпанзе жестикулируют в ритме человека

23 июля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Общаясь, люди часто сменяют друг друга и даже перебивают. Изучая поведение шимпанзе, ученые выяснили, что эти животные общаются жестами похожим образом. Научная работа была опубликована в журнале Current Biology.

По сообщению newkhakasiya.online, результаты исследования показали, что синхронность жестов шимпанзе и человека похожа и быстра, что может указывать на схожие эволюционные механизмы, которые лежат в основе этих коммуникативных и социальных взаимодействий.

Человеческие разговоры, вне зависимости от культуры, места проживания или языка, протекают по схожей схеме. Чтобы выяснить, есть ли что-то подобное у шимпанзе, команда ученых проанализировала свыше восьми с половиной тысяч жестов у 252 особей в пяти диких сообществах Восточной Африки.

Исследователи проанализировали время обращения к собеседнику и то, как протекает «разговор». Результаты показали, что 14% общения приматов проходило в форме коротких диалогов. Но при этом некоторые диалоги могли включать до семи частей. Время жестикуляции похоже человеческий разговор: между жестом и ответным жестом короткие паузы длительностью около 120 миллисекунд. Поведенческие реакции на жесты были более медленными.

Также ученые выяснили, что у шимпанзе, как и у людей, есть культурные различия в темпе общения. К примеру, среди людей более медленно отвечают жители Дании, а у шимпанзе — представители общины Сонсо в Уганде.

Эксперты считают, что у коммуникации людей и шимпанзе есть общие механизмы, которые могли появиться еще у общих предков. Возможно, люди и шимпанзе сами пришли к схожим стратегиям для улучшения координации. Все это говорит о том, что общение людей не такое уникальное, как принято считать.

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