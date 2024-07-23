Эксперты: Шимпанзе жестикулируют в ритме человека

Эксперты считают, что у коммуникации людей и шимпанзе есть общие механизмы, которые могли появиться еще у общих предков. Возможно, люди и шимпанзе сами пришли к схожим стратегиям для улучшения координации. Все это говорит о том, что общение людей не такое уникальное, как принято считать.