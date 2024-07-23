Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве: продолжается празднование

Это значимое событие способствует укреплению культурного диалога между Россией и странами региона, которые традиционно поддерживают тесные торгово-экономические, научно-технические и культурные связи с нашей страной. Фестиваль стал настоящим праздником для москвичей и гостей столицы, предоставив уникальную возможность погрузиться в атмосферу латиноамериканских традиций и обычаев.