Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве: продолжается празднование

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Это значимое событие способствует укреплению культурного диалога между Россией и странами региона, которые традиционно поддерживают тесные торгово-экономические, научно-технические и культурные связи с нашей страной. Фестиваль стал настоящим праздником для москвичей и гостей столицы, предоставив уникальную возможность погрузиться в атмосферу латиноамериканских традиций и обычаев.
Организаторами фестиваля выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Московский центр международного сотрудничества, Дом Латинской Америки, Госфильмофонд России, Университет Правительства Москвы, Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Московский академический театр имени В. Маяковского и посольства стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Главные мероприятия уже стартовали 20 июля в Саду «Эрмитаж». Гостям представилась насыщенная программа, включающая выступления народных музыкальных и певческих коллективов, танцевальные мастер-классы, фэшн-показы и лекции о культуре и традициях Латинской Америки. Вход на все мероприятия свободный.
Официальное открытие состоялось 20 июля в 13:00 на Главной сцене Сада «Эрмитаж», с участием представителей Правительства Москвы и послов латиноамериканских стран.
Коллектив Hot Havana Orchestra исполнил традиционную кубинскую музыку 40-50-х годов, а эквадорская оперная певица Карен Лисбет Соса Лимонес порадовала гостей вокальными номерами. Колумбийская певица и актриса Айда Босса представила современные интерпретации музыкальных жанров своей страны. Звезда мюзиклов Сергей Сорокин и оркестр Tango en Vivo исполнили аргентинское танго, сопровождаемое выступлениями школы танца Tango jam Moscow и артистов Московского театра танго. Кубинская группа Eduardo Breff & Su Son del Son порадовала динамичными ритмами сальсы и румбы, а доминиканский коллектив ORQUESTA EL DOMI исполнил зажигательные бачату, меренге и мамбо.
Посетители приняли участие в мастер-классах, где научились изготавливать пиньяты, ловцы снов, кубинские бусы, а также раскрашивать веера и плести венки в стиле «Фрида Кало». Эти занятия позволили глубже погрузиться в культуру региона и увезти с собой самобытные сувениры, сделанные своими руками.
21 июля в Саду «Эрмитаж» прошел фэшн-показ «Россия — Латинская Америка: дизайн сквозь континенты», на котором свои работы представили российские и латиноамериканские дизайнеры. В рамках показов зрители увидели коллекции, передающие национальный колорит стран-участниц. В лектории обсудили особенности брендов одежды и украшений Латинской Америки, а также другие аспекты жизни региона.
С 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи показывают шедевры латиноамериканского кинематографа. Зрители увидят художественные и документальные фильмы из 11 стран, представляющие богатую жанровую и тематическую палитру региона. Фильмом открытия стала драма «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо.
Тематические лекции проходят в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Выступления чрезвычайных и полномочных послов, экспертов и деятелей культуры из Латинской Америки позволяют узнать об истории, культуре и туризме региона. На поэтическом марафоне 22 июля гости услышали произведения знаковых поэтов Латинской Америки и России.
Фестиваль радует посетителей всех возрастов. Для детей организованы аквагрим, иммерсивные шоу и анимационные программы. Взрослые наслаждаются трюками футбольного фристайла, пробуют блюда латиноамериканской кухни на фуд-корте и посещают ярмарку аутентичных товаров.