Глава РЭО Буцаев: Почти 60% регоператоров требуются водители

Как заявил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, проблема обусловлена неконкурентной зарплатой водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ опирается на средние значения по отрасли ЖКХ, и эти показатели намного ниже рыночной стоимости аналогичных услуг в других отраслях. Тогда как заработок водителя мусоровоза составляет от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, зарплата водителей в коммерческих сферах, курьеров доставки или сотрудников сельскохозяйственных предприятий в период посевной в несколько раз выше, указал Карелов.