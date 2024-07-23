Глава РЭО Буцаев: Почти 60% регоператоров требуются водители

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Глава РЭО Денис Буцаев указал, что качественное предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО предполагает своевременный вывоз отходов из мест накопления. Однако, даже несмотря на полную укомплектованность парка мусоровозов, без водителей спецтехники эта задача не будет решена. По итогам опроса, нехватка водителей имеет место у 60% региональных операторов. Между тем укомплектованность сотрудниками остается важнейшим условием качественной работы регоператора, подытожил глава РЭО. Об этом сообщают «Новости Волгограда».
Региональные операторы напоминают, что на сегодня кадровый дефицит составляет в среднем 30% от требуемого количества персонала.
Для соблюдения графика вывоза отходов регоператоры планируют график работы водителей в несколько смен, в том числе в ночные часы. В ряде регионов России перечень обязанностей водителей мусоровозов включает самостоятельную расчистку территории контейнерных площадок от выброшенных жителями отходов, чтобы подойти к контейнерам. В Оренбургской области в период устранения в регионе последствий наводнения водители мусоровозов на постоянной основе выполняли функции разнорабочих, после чего на предприятиях отрасли был зафиксирован отток кадров.
Как заявил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, проблема обусловлена неконкурентной зарплатой водителей мусоровозов. Тариф регионального оператора при расчете ФОТ опирается на средние значения по отрасли ЖКХ, и эти показатели намного ниже рыночной стоимости аналогичных услуг в других отраслях. Тогда как заработок водителя мусоровоза составляет от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от региона, зарплата водителей в коммерческих сферах, курьеров доставки или сотрудников сельскохозяйственных предприятий в период посевной в несколько раз выше, указал Карелов.
Для стабильной работы по вывозу отходов региональные операторы значительно увеличивают зарплаты водителей, рассчитывая на активизацию найма нового персонала. При этом они выходят за рамки бюджета, указанного в тарифе, что становится причиной увеличения реальной себестоимости вывоза отходов.