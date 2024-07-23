Как правильно поливать растения на даче в жаркую погоду

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В жаркую погоду землю нужно напитывать влагой на большую глубину, советуют эксперты Союза садоводов России.
Если пролить грядку вглубь на 30-50 сантиметров, то такого увлажнения растениям хватит на несколько дней — от трех до семи в зависимости от типа грунты и вида посадок. Это намного лучше, чем поливать землю ежедневно, но поверхностно, на 3-5 сантиметров. Для удержания влаги в почве можно мульчировать грядку. Это отличный выход для тех дачников, которые не имеют возможности ухаживать за растениями постоянно.
Поливать растения в жаркую погоду можно только теплой водой. Если накачать насосом ледяную воду из колодца или оборудовать полив напрямую из скважины, то у растения из-за перепада температур может произойти временный паралич корневой системы. После холодного «душа» моркови и капусте еще какое-то время придется отходить от шока. Эксперты садоводов России утверждают, что разница между температурой грунта и температурой воды должна составлять не более 5 градусов.
Ранее эксперты Роскачества раскрыли нюансы оборудования скважин на дачных участках.