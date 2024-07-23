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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Как правильно поливать растения на даче в жаркую погоду

Как правильно поливать растения на даче в жаркую погоду

23 июля 2024, 13:19
Фото: 1MI
В жару растения нуждаются обильном поливе. И причина не только в том, что без воды они попросту могут засохнуть. От зноя растения ослабевают и становятся легкой мишенью для различных вредителей. Поливая грядки в жару, дачники должны учитывать два важных момента.

Правило 1

В жаркую погоду землю нужно напитывать влагой на большую глубину, советуют эксперты Союза садоводов России.

Если пролить грядку вглубь на 30-50 сантиметров, то такого увлажнения растениям хватит на несколько дней — от трех до семи в зависимости от типа грунты и вида посадок. Это намного лучше, чем поливать землю ежедневно, но поверхностно, на 3-5 сантиметров. Для удержания влаги в почве можно мульчировать грядку. Это отличный выход для тех дачников, которые не имеют возможности ухаживать за растениями постоянно.

Если площадь посадок велика, то на помощь при поливе придут современные технологииЕсли площадь посадок велика, то на помощь при поливе придут современные технологии
Если площадь посадок велика, то на помощь при поливе придут современные технологии
Фото: 1MI

Правило 2

Поливать растения в жаркую погоду можно только теплой водой. Если накачать насосом ледяную воду из колодца или оборудовать полив напрямую из скважины, то у растения из-за перепада температур может произойти временный паралич корневой системы. После холодного «душа» моркови и капусте еще какое-то время придется отходить от шока. Эксперты садоводов России утверждают, что разница между температурой грунта и температурой воды должна составлять не более 5 градусов.

Ранее эксперты Роскачества раскрыли нюансы оборудования скважин на дачных участках.

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#Дарья Бобровицкая#Эксклюзив#Окружающая среда#Сад#Дача#Уход#Растения#Огород#Полив#Дом и сад#КЦ
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