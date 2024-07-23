Как правильно поливать растения на даче в жаркую погоду

Если пролить грядку вглубь на 30-50 сантиметров, то такого увлажнения растениям хватит на несколько дней — от трех до семи в зависимости от типа грунты и вида посадок. Это намного лучше, чем поливать землю ежедневно, но поверхностно, на 3-5 сантиметров. Для удержания влаги в почве можно мульчировать грядку. Это отличный выход для тех дачников, которые не имеют возможности ухаживать за растениями постоянно.