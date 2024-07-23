Как вернуть подоконнику из пластика сияние: подзабытые рецепты дешевых отбеливателей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Существует два простых способа удалить желтые пятна. А помогут нам в этом старые и проверенные друзья — сода, соль и уксус. Также возьмем на вооружение такое дешевое и эффективное средство, как лимонная кислота. Советы публикует портал «Белновости».
Для приготовления отбеливателя необходимо смешать в равных пропорциях мелкую соль, соду и сок лимона. Все тщательно перемешиваем до получения кашицы. Поверхность подоконника тщательно моем и очищаем от всех загрязнений и пыли. Наносим смесь, распределяем и ждем 10 минут. Далее сверху поливаем все любым жидким мылом и оставляем еще на 10 минут. Удаляем наш отбеливатель, моем и вытираем подоконник насухо. Теперь можно полюбоваться результатом.
Еще одним эффективным средством от желтизны является уксус. Его смешивают 1:1 с водой, заливают в пульверизатор, обильно опрыскивают пятна и оставляют для воздействия на 15 минут.
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