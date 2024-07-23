Как вернуть подоконнику из пластика сияние: подзабытые рецепты дешевых отбеливателей

Для приготовления отбеливателя необходимо смешать в равных пропорциях мелкую соль, соду и сок лимона. Все тщательно перемешиваем до получения кашицы. Поверхность подоконника тщательно моем и очищаем от всех загрязнений и пыли. Наносим смесь, распределяем и ждем 10 минут. Далее сверху поливаем все любым жидким мылом и оставляем еще на 10 минут. Удаляем наш отбеливатель, моем и вытираем подоконник насухо. Теперь можно полюбоваться результатом.