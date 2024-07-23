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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Как вернуть подоконнику из пластика сияние: подзабытые рецепты дешевых отбеливателей

Как вернуть подоконнику из пластика сияние: подзабытые рецепты дешевых отбеливателей

23 июля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Со временем подоконники из пластика теряют товарный вид и выглядят так, как будто их никогда не моют. Особенно это проблема актуальна в помещениях, где курят. Исправить эту ситуацию очень просто.

Существует два простых способа удалить желтые пятна. А помогут нам в этом старые и проверенные друзья — сода, соль и уксус. Также возьмем на вооружение такое дешевое и эффективное средство, как лимонная кислота. Советы публикует портал «Белновости».

Для приготовления отбеливателя необходимо смешать в равных пропорциях мелкую соль, соду и сок лимона. Все тщательно перемешиваем до получения кашицы. Поверхность подоконника тщательно моем и очищаем от всех загрязнений и пыли. Наносим смесь, распределяем и ждем 10 минут. Далее сверху поливаем все любым жидким мылом и оставляем еще на 10 минут. Удаляем наш отбеливатель, моем и вытираем подоконник насухо. Теперь можно полюбоваться результатом.

Химические средства также эффективны от желтизны, но сода, уксус и лимонная кислота безопаснееХимические средства также эффективны от желтизны, но сода, уксус и лимонная кислота безопаснее
Химические средства также эффективны от желтизны, но сода, уксус и лимонная кислота безопаснее
Фото: 1MI

Еще одним эффективным средством от желтизны является уксус. Его смешивают 1:1 с водой, заливают в пульверизатор, обильно опрыскивают пятна и оставляют для воздействия на 15 минут.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как вернуть махровым полотенцам первозданную мягкость.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Вода#Окно#Уборка#Дом#Уксус#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ
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