Какие будут праздники в августе 2024 года: полный список

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Праздников в августе 2024 года достаточно много. Однако тех, в которые дают официальные выходные — нет. Поэтому отдых нужно планировать на привычные субботу и воскресенье. Всего на август приходится девять выходных — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 числа.
Что касается рабочих дней, то их получается 22.
Праздники в августе в России достаточно разнообразны. Представляем вашему вниманию список всех праздников, которые пройдут в последний месяц лета.
Дата празднования фиксированная. Она не меняется из года в год. Как правило, в этот день принято награждать отличившихся сотрудников, а также проводить внутренние корпоративы.
Это день великого святого. Его мощи, хранящиеся в монастыре постоянно привлекают паломников. В дни поклонения этому святому проводятся торжественные богослужения. Они собирают тысячи человек.
Этот праздник появился не так давно — в 2012 году. С тех пор каждый год в честь пенного напитка устраивают торжества. Принято праздновать в первую пятницу августа. В этот день нужно собрать друзей, поздравить тех, кто создает и подает напиток, а также попробовать продукт разных культур.
Все знают про этот праздник, также как и о том, что десантники любят купаться в фонтанах. Однако это не единственная традиция. Например, в праздник 2 августа принято ходить в голубых беретах и тельняшках, а еще есть арбузы, потому что они зреют как раз к августе.
Раньше в этот день устраивали совместные трапезы в деревнях. На столах были блюда из мяса и хлеб. Последний выпекался из свежемолотой муки. День Илии был связан с окончанием покоса и началом жатвы. Люди считали, что именно в этот день заканчивалось лето. Во время праздника нельзя было работать, а также уже запрещалось купание в водоемах.
3 августа празднуется Международный день арбуза. Эта дата считается общей для всего мира. Однако в некоторых городах мероприятия проходят в другое время. Так, например, в Астрахани отмечали праздник 15 и 17 сентября, а в Соль-Илецке — 23 августа.
4 августа празднуется День железнодорожника. Появился праздник еще в позапрошлом веке. В текущем году поздравления будут принимать и работники из других стран. С 2016 года День железнодорожника проходит в виде фестивалей спорта. В них участвуют не только сотрудники и их семьи, но и студенты, и их педагоги из профильных учреждений.
В эту дату принято праздновать День светофора. Приурочена она к установке первого оборудования в американском городе. Случилось это в 1914 году. Однако сам праздник появился позднее. Обычно в этот день в России проходят профилактические рейды, которые помогают напомнить людям о правилах безопасности. Отмечается праздник в детских садах и школах.
Это День железнодорожных войск. Во время войны они строили и убирали мины с рельсов. Однако и в мирные времена они выполняют важную работу. Служить в таких войсках почетно. Отмечают праздник мероприятиями с награждениями и концертами. А в некоторых городах возлагают цветы к монументам. Например, в Нижнем Тагиле это делают на площади перед мемориалом с именами погибших.
В этот день свой праздник отмечают кошки всего мира, в том числе и в России. У каждой страны имеются свои традиции, как отметить этот праздник. В нашей стране, например, устраиваются различные акции, конкурсы и соревнования. В этот день стоит посетить котокафе вместе со своим питомцем.
Этот праздник объединяет любителей чтения, а также тех, кто и сам пишет произведения. В этот праздник 9 августа принято проводить книжные выставки, распродажи и поэтические вечера. Можно и провести его и в компании своей любимой книги. Ну, а еще можно позвать друзей и устроить вечер с обсуждением произведений, чтением стихов и так далее.
В этот день важно вспомнить, что служим мы не только Богу, но и людям. А еще каждого не только можно, но и нужно исцелять. А делать это нужно с помощью добрых дел и слов. К Пантелеймону принято обращаться с мольбами об исцелении душевных язв.
Эта дата является Днем физкультурника. Отмечают его не только профессионалы, но и просто любители спорта. Ежегодно дата празднования меняется, так как она приходится на вторую субботу августа. Как правило, в этот день принято открывать спортплощадки, проводить разные турниры и эстафеты, а также поздравлять с праздником всех причастных.
Этот праздник отмечается уже 60 лет. Он имеет скользящую дату и приходится на второе воскресенье августа. Как и обычно в этот день принято проводить награждения и торжественные мероприятия. Однако ранее в памятную дату посвящали новичков в профессию. Опытные строители давали откусить молодому кусочек хлеба с солью, что означало съесть «пуд соли», чтобы освоить профессию. Следующим шагом люди держали руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, как «горит» работа. А в завершение произносили клятву строителя.
В честь Николая Чудотворца еще со времен княгини Ольги было возведено немало храмов. Это поистине народный святой, его почитали как «старшего» среди святых. Рождество святителя отмечалось только в русской традиции православия. У других его не было. В правление Екатерины II празднования отменили, но в последнее время традиция стала возвращаться.
День военно-воздушных сил (ВВС). Несмотря на то, что дата праздника всегда приходится на 12 августа, сами торжества обычно проходят чуть позднее. Дело в том, что в третье воскресенье августа свой праздник отмечает весь воздушно-морской флот. И потому часто даты сливаются. Свой день специалисты часто проводят на просторах аэродрома. Они выполняют учебные полеты и проводят торжественные построения, а также вручают награды и встречаются с ветеранами.
Еще один интересный праздник — День левшей. Он посвящен тем, кто обычно для повседневных дел использует не правую, а левую руку. У этого праздника есть необычная традиция. Всем правшам предлагается представить себя леворукими и попробовать выполнить разные дела именно этой рукой.
В этот день должны строго соблюдаться правила питания, так как начинается Успенский пост. Нередко готовят печенье — шулики — а сверху его поливают медом. Последний же сначала нужно было раньше освящать в церкви и только потом употреблять в пищу. В этот день принято собирать не только мед, но и мак. Раньше люди также ходили купаться в водоемы, чтобы смыть грехи и болезни. Отменялись и все работы.
Проводится с 14 по 27 августа. Праздник Успения Пресвятой Богородицы напоминает о кончине Марии, матери Христа. Праздновать принято не событие смерти, а момент перехода от земной жизни к небесной. Считается, что Богородица ходатайствует перед Богом за людей.
В эту дату свой профессиональный праздник отмечают археологи. Выпадает он на полевой сезон, а потому чаще всего люди его встречают в экспедициях. В День археолога принято проводить посвящение в профессию для тех, кто прибыл в экспедицию впервые. В музеях открываются выставки и проводятся разные экскурсии.
Очень сладкий день, благодаря Дню малинового варенья. Праздник отмечается уже несколько лет, хотя традиция появилась гораздо раньше. День варенья — это дата, когда можно отдать дань уважения десерту и встретиться с родными за чашечкой чая.
Еще один праздник животных. Только в этот раз уже бездомных. Отмечается он по всему миру. Для России, в том числе и Свердловской области, проблема беспризорных животных актуальна. В день праздника принято поднимать основные проблемы. Волонтеры и клиники проводят разные мероприятия — ищут животным хозяев, собирают благотворительную помощь и так далее.
Отмечают этот праздник не только летчики. Это и инженеры, и авиадиспетчеры, и бортпроводники, и все сотрудники данной сферы. Отмечается праздник в третье воскресенье августа, а потому его дата считается плавающей. В 2024 году она приходится на 18 августа. В регионах дислокации в этот день проводятся празднования на летном поле. Можно сходить на экскурсию, посидеть за штурвалом самолета и посмотреть на полеты.
Перечень мероприятий к празднованию данной даты был утвержден еще в 2019 году. Они направлены на популяризацию знаний. Праздник пока еще молодой, а потому особенные традиции пока еще складываются.
Фотографии появились немного меньше двух веков назад. Сегодня фотоснимки стали уже серьезной работой, необходимостью и просто хобби.
Празднование выпадает на Преображение Господня. В ночное время проводятся молебны. А еще у предков в этот день была традиция собирать яблоки, освящать их в церкви и заготавливать на зиму. Также яблоки ставили на стол уже после освящения и те, кто их откусывал, могли загадать желание.
Этот предмет одежды носят с удовольствием не только представители морских профессий, но и простые обыватели. Для российских вооруженных сил, этот атрибут одежды является значимым. Праздник неофициальный, а потому и традиции народные. У каждого они разные.
Это единственный день в году, когда, хоть и неофициально, но можно расслабиться и ничего не делать. В эту дату празднуется День лени. Существует праздник уже несколько десятков лет. Например, в Колумбии, в этот день выносят кровати на улицы, вешают гамаки, надевают пижамы и ничего не делают. В других странах отмечают с местным колоритом. Например, в Черногории, проводят соревнования по лежанию на диване.
Сразу за Днем лени наступает День офицера. Это праздник всего командного состава силовых структур страны. В гарнизонах в эту дату проходят праздничные концерты. Иногда проходят торжества и на городских площадях. Все поздравляют офицеров и ветеранов, а также благодарят за службу.
Один из главных праздников августа — День флага России. Появился праздник более 30 лет назад, когда триколор стал национальным флагом. В этот день традиционно в городах России проходят шествия, патриотические мероприятия, пробеги, флешмобы и так далее. Цель у всех них одна — показать, насколько государственный символ России важен.
В последнее воскресенье августа 2024 года празднуется День шахтера. В этот день принято устраивать массовые гуляния и поздравлять работников горной промышленности. В населенных пунктах, связанных с горной промышленностью, праздник отмечают масштабно — проводятся концерты, проходят массовые гуляния, а шахтеров поздравляют. В завершение празднования запускают салюты.
Первый фильм появился в 1985 году и с тех пор кино стало частью культуры. Праздновать День кино стали относительно недавно. В эту дату принято устраивать показы, проводить встречи, открывать выставки и так далее.
Появился этот праздник в 2018 году. Отмечают его все спортсмены. Празднования проходят во многих городах и странах. Однако основные события приходятся на Москву. Здесь проводятся турниры и торжественные мероприятия. Также часто организуются показательные выступления, флешмобы и так далее. В маленьких городах и поселках чествуют ветеранов бокса, а известные спортсмены проводят открытые тренировки.
Этот день ознаменован церковным праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Как раз в канун этой даты завершается пост, начавшийся 14 июля. Успение в христианстве является днем смерти матери Иисуса Марии. В пригороде Иерусалима, где располагается гробница Марии, проводится особая служба. В городах проходят всенощные бдения, а накануне к верующим выносят плащанину с изображением Богородицы. С ней совершают крестный ход, а затем молящихся помазывают елеем.
Это день Орехового спаса. Предки в этот день пекли хлеб, собирали орехи и выходили торговать льняным полотном. В этот день уже начинали убирать рожь и пшеницу с полей, а женщины ткали одежду для семьи. В обед было принято освящать в церкви хлеб и пироги из свежего зерна. К вечеру проводилась чистка подземных источников и колодцев. Только после этого семья садилась за стол. День оканчивался мытьем в бане.
Животным, как и людям, периодически требуется квалифицированная помощь. В области ветеринарии существует много направлений — грумеры, кинологи, фельдшеры и так далее. На Руси в этот день было принято кормить и заплетать лошадей, брызгать в них святой водой. Женщины пекли пироги в виде подков и лошадок. Сейчас же принято поздравлять работников отрасли с их заслугами, а также проводить семинары.
Работа дальнобойщиков связана с перевозкой грузов на дальние расстояния. Они долгое время проводят за рулем. На них лежит и ответственность за груз. Имеются и опасности — автомобиль может сломаться в дороге, не исключены и нападения. Праздник этой профессии не является государственным. Его принято отмечать в кругу друзей и коллег. Нередко встречать свой праздник приходится в дороге.