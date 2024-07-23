Какие будут праздники в августе 2024 года: полный список

В этот день должны строго соблюдаться правила питания, так как начинается Успенский пост. Нередко готовят печенье — шулики — а сверху его поливают медом. Последний же сначала нужно было раньше освящать в церкви и только потом употреблять в пищу. В этот день принято собирать не только мед, но и мак. Раньше люди также ходили купаться в водоемы, чтобы смыть грехи и болезни. Отменялись и все работы.