«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК

Молчаливые кадры с другого ракурса в редакцию TagilCity.ru прислала тагильчанка Ольга. Она вела съемку, находясь через дорогу от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила, а затем из-под пешеходного моста на ж/д вокзале. На одной из них видно, как с территории завода исходит черный дым, а на переднем плане — стела «Нижний Тагил — город трудовой доблести».