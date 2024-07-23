«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Около 9:00 утра в Нижнем Тагиле стали заметны следы серо-черных выбросов. Это был густой дым, выбрасываемый из труб предприятия, расположенного в промышленной зоне. Некоторые пользователи сравнили столбы черных выбросов с последствиями пожара.
Тагильчанин Денис вел съемку из автомобиля, проезжая по улице Горошникова. Ему открылся вид на выбросы, похожие на дым от возгорания.
Боже, какой шикарный вид. Пожар где-то? Нет, комбинат родной нас мучает. Что это за ад? Еще сейчас флагшток поставят на этом месте — зрелище будет просто восхитительное. Посмотрите на это — флагшток и ад. Просто нет слов, — комментирует происходящее горожанин Денис.
Молчаливые кадры с другого ракурса в редакцию TagilCity.ru прислала тагильчанка Ольга. Она вела съемку, находясь через дорогу от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила, а затем из-под пешеходного моста на ж/д вокзале. На одной из них видно, как с территории завода исходит черный дым, а на переднем плане — стела «Нижний Тагил — город трудовой доблести».
Еще одну видеосъемку вел корреспондент TagilCity.ru с моста, расположенного над путями ж/д вокзала. С этой точки хорошо видно, как дым вырывается из труб Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Выбрасывался такой дым с периодичностью примерно раз в минуту.
Замеры газоанализатором «Геолан-1П», который для наблюдений за качеством воздуха использует редакция TagilCity.ru, превышений не выявили. Дело в том, что ветер (4 м/с СВ), даже судя по направлению столба, был направлен в сторону выбросов, распространяя их в сторону Кушвы, центра и даже ГГМ.
Судя по официальным данным «Уральского УГМС», нарушений нормативов по выбросам не было с начала июля и по 21 июля включительно. Режим НМУ также не введен.
В этот день пользователи TagilCity.ru также рассказали о своем состоянии. Многие пожаловались на кашель, боль в горле и заложенность носа.
Ощущение, что ночью они там вообще отрывались по полной. Я проснулась от того, что нос не дышит. И сейчас ощущение в носоглотке как простуда, — рассказала тагильчанка Ирина.
Это не единичный случай. Помимо этого, жители города жалуются на запах выбросов на Вые.
У меня кашель страшный. Спать вчера пошли, все окна закрыла, — рассказала Евгения.
Также родители юных тагильчан пожаловались на состояние их детей.
Мой сын несколько дней с заложенным носом на ровном месте, — пишет Алина.
Горожане связывают болезненное состояние детей с последствиями выбросов с ЕВРАЗа.
Мы вчера приехали из другого города, сын переночевал в Нижнем Тагиле и наутро у него появилась боль в горле и заложенность, температуры нет. В прошлый раз, когда писали про атаку сероводородом, были подобные симптомы, — говорит тагильчанка Анна.
Днем ранее в вечернее время жители центра жаловались на запах выбросов. Он отчетливо ощущался в районе улицы Октябрьской революции.
Я только что открыла окна и сразу закрыла. Надоели, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Анастасия.
Добавим, что накануне в материале TagilCity.ru мы разбирали судебное решение в отношении ЕВРАЗ НТМК. Так, предприятие посчитало, что нарушения, выявленные специалистами Росприроднадзора, не относятся к заводу и не захотело их выполнять. Однако арбитражный суд вынес решение в пользу ведомства, поэтому предписания об устранении нарушений — загрязнении воздуха, почвы и воды — все-таки придется исполнить.
Напоминаем, ранее TagilCity.ru публиковал материал о том, куда жаловаться на выбросы в Нижнем Тагиле. Ниже повторно прикрепляем образцы обращений в различные ведомства:
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