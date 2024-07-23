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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

Кондуктор в Екатеринбурге напала на двух подростков

Кондуктору в Екатеринбурге грозит уголовное дело из-за нападения на детей

23 июля 2024, 07:35
Фото: 1MI

Кондуктор в Екатеринбурге напала на двух подростков

Кондуктор одного из автобусов в Екатеринбурге напала на двоих детей. Инцидент случился 22 июля.

Что именно стало причиной конфликта, а также на каком маршруте случился инцидент, не уточняется. При этом в Следственном комитете по Свердловской области заявляют, что проверку проводят по статье за нанесение побоев.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также оценят ущерб здоровью детей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге пассажиры автобуса №81 жаловались на грубого кондуктора.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Проверка#Дети#Автобус#Криминал#Нападение#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Кондуктор#СК
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