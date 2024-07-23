Кондуктору в Екатеринбурге грозит уголовное дело из-за нападения на детей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Что именно стало причиной конфликта, а также на каком маршруте случился инцидент, не уточняется. При этом в Следственном комитете по Свердловской области заявляют, что проверку проводят по статье за нанесение побоев.
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также оценят ущерб здоровью детей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге пассажиры автобуса №81 жаловались на грубого кондуктора.