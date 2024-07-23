Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мальчик быстро ехал по тротуару и не успел вовремя остановиться перед проездом внутри квартала, в результате чего попал под машину, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.
По словам 28-летнего автомобилиста, ребенок появился на дороге внезапно и он не успел затормозить. В момент ЧП он был в трезвом состоянии. Пострадавший школьник получил повреждение ноги и после того, как осмотрели врачи, его отпустили домой.
Напомним, в Первоуральске 14-летний подросток, ехавший на самокате, попал под машину. В результате мальчик попал в медучреждение.