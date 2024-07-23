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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

23 июля 2024, 11:04
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля ZAZ Chance. ДТП случилось на Ленинградском проспекте 22 июля 2024 года.

Мальчик быстро ехал по тротуару и не успел вовремя остановиться перед проездом внутри квартала, в результате чего попал под машину, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам 28-летнего автомобилиста, ребенок появился на дороге внезапно и он не успел затормозить. В момент ЧП он был в трезвом состоянии. Пострадавший школьник получил повреждение ноги и после того, как осмотрели врачи, его отпустили домой.

Напомним, в Первоуральске 14-летний подросток, ехавший на самокате, попал под машину. В результате мальчик попал в медучреждение.

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