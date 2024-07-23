Массовая задержка поездов в Екатеринбурге случилась из-за ремонта на путях

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Так, были задержаны поезда, ехавшие в Москву из Владивостока и Хабаровска, в Абакан из Москвы, а также в Барнаул из Адлера. По словам одного из пассажиров, задержка была от нескольких минут до 16 часов, пишет Е1.
Вскоре выяснилось, что задержки произошли из-за позднего прибытия электротранспорта в связи с проводящимися ремонтными работами на некоторых участках железнодорожных путей, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры Урала.
Напомним, в Каменске-Уральском на два часа была задержана электричка, ехавшая в Екатеринбург. Инцидент произошел из-за опоздания электрички, которая ехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга.