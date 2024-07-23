tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Массовая задержка поездов в Екатеринбурге случилась из-за ремонта на путях

Массовая задержка поездов в Екатеринбурге случилась из-за ремонта на путях

23 июля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошла массовая задержка рейсов 23 июля 2024 года. Сбой в расписании случился из-за ремонтных работ на путях.

Так, были задержаны поезда, ехавшие в Москву из Владивостока и Хабаровска, в Абакан из Москвы, а также в Барнаул из Адлера. По словам одного из пассажиров, задержка была от нескольких минут до 16 часов, пишет Е1.

Вскоре выяснилось, что задержки произошли из-за позднего прибытия электротранспорта в связи с проводящимися ремонтными работами на некоторых участках железнодорожных путей, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры Урала.

Напомним, в Каменске-Уральском на два часа была задержана электричка, ехавшая в Екатеринбург. Инцидент произошел из-за опоздания электрички, которая ехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга.

В Кольцово до утра задержали насколько рейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры застряли в Каменске-Уральском на два часа из-за задержки электричкиПассажиры электрички Екатеринбург — Челябинск застряли на жаре из-за поломкиЭлектричка сломалась в пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Ремонт#Пассажиры#Поезда#ЧП#Задержка#Рейс#Транспортная прокуратура#Железнодорожные пути#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле найдены нарушения в использовании катеров
Сегодня, 05:34
Потепление до +20 снова придет в Свердловскую область
Сегодня, 06:06
Детский сад в Екатеринбурге проверят после перемотанных рук девочки
Сегодня, 05:12
Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машину
Сегодня, 03:25
В Екатеринбург завезли крупную партию казахстанских арбузов
Сегодня, 06:09