tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

На девушку в Каменске-Уральском возбудили 3 дела после ее попытки задушить сына

На девушку в Каменске-Уральском возбудили 3 дела после ее попытки задушить сына

23 июля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
В отношении 22-летней девушки из Каменска-Уральского, которая душила своего годовалого сына на видеокамеру, чтобы отомстить мужу, возбудили несколько уголовных дел.

Девушка обвиняется в угрозе убийством, а также в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию ребенка. Сейчас в отношении нее действует подписка о невыезде, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Органы опеки назначили опекуном детей обвиняемой их бабушку до судебного решения. Сейчас в ведомстве проводится расследование по факту происшествия.

Напомним, по одной из версий, свердловчанка душила своего сына, чтобы отомстить его отцу, с которым они расстались.

В Свердловской области женщину посадили на пять лет за истязание приемных детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Екатеринбурге издевалась над своими двумя детьмиБастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в ЕкатеринбургеСтали известны подробности о найденном мертвом мальчике в Перми
#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Дети#Полиция#Уголовное дело#Мать#Криминал#Расследование#Девушка#Угроза убийством#Опека#ЧП#Сын#18+#Екатеринбург#Домашнее насилие#Инцидент#СК#Подписка о невыезде#Обвиняемая
Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 11:35
Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею
Сегодня, 11:28
Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге в суши «Красного дракона» была найдена кишечная палочка
Сегодня, 10:26
В Свердловской области выставлены на продажу 13 автомобилей за 2,4 млн
Сегодня, 09:58
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)
Сегодня, 08:23