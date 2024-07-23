На девушку в Каменске-Уральском возбудили 3 дела после ее попытки задушить сына

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Девушка обвиняется в угрозе убийством, а также в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию ребенка. Сейчас в отношении нее действует подписка о невыезде, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Органы опеки назначили опекуном детей обвиняемой их бабушку до судебного решения. Сейчас в ведомстве проводится расследование по факту происшествия.
Напомним, по одной из версий, свердловчанка душила своего сына, чтобы отомстить его отцу, с которым они расстались.