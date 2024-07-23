«Обычный развод». Татьяна Бакальчук не подтвердила рейдерский захват Wildberries

Напомним, что о попытке рейдерского захвата Wildberries во вторник, 23 июля, заговорил глава Чечни Рамзан Кадыров с подачи Владислава Бакальчука, с которым незадолго до этого встречался. Якобы Татьяне, которая незадолго до этих событий ушла из семьи, рейдеры не позволяли общаться с мужем и детьми. При этом другие источники сообщали, что Владислав Бакальчук также ушел из компании в начале второго летнего месяца, а все ключевые решения после этого принимал назначенный исполнительный директор Роберт Мирзоян.