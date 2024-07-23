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Published Сегодня, 16:12

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Updated Сегодня, 16:14

Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries

«Обычный развод». Татьяна Бакальчук не подтвердила рейдерский захват Wildberries

23 июля 2024, 16:12
Фото: 1MI

Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries

Татьяна Бакальчук не согласна с интерпретацией событий вокруг Wildberries и уверяет, что никакого захвата не было.

Татьяна Бакальчук, совладелица компании Wildberries, опровергает информацию о ее рейдерском захвате. По ее словам, объединение Russ Outdoor и «ягодок» было согласовано с Владиславом Бакальчуком. Свою позицию она обозначила в Telegram-канале.

Это не рейдерский захват. Это развод, — подчеркнула Татьяна Бакальчук.

Напомним, что о попытке рейдерского захвата Wildberries во вторник, 23 июля, заговорил глава Чечни Рамзан Кадыров с подачи Владислава Бакальчука, с которым незадолго до этого встречался. Якобы Татьяне, которая незадолго до этих событий ушла из семьи, рейдеры не позволяли общаться с мужем и детьми. При этом другие источники сообщали, что Владислав Бакальчук также ушел из компании в начале второго летнего месяца, а все ключевые решения после этого принимал назначенный исполнительный директор Роберт Мирзоян.

Однако, по словам Бакальчук, ни о каких юридических махинациях здесь речь не идет, и объединение Russ Outdoor и Wildberries было согласовано с ее мужем, хотя сейчас он и пытается доказать обратное. Как пишет Forbes со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежит 99% активов компании Wildberries, ее мужу — лишь 1%.

Рамзан Кадыров пообещал контролировать ситуацию, а детально разобраться в проблеме он поручил Адаму Делимханову, депутату от Чеченской Республики.

Ранее владелец китайского маркетплейса AliExpress перестал доставлять товары в Россию.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Бизнес#Россия#Рамзан Кадыров#Wildberries#Рейдерские захваты
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