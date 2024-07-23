«Обычный развод». Татьяна Бакальчук не подтвердила рейдерский захват Wildberries

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Татьяна Бакальчук, совладелица компании Wildberries, опровергает информацию о ее рейдерском захвате. По ее словам, объединение Russ Outdoor и «ягодок» было согласовано с Владиславом Бакальчуком. Свою позицию она обозначила в Telegram-канале.
Это не рейдерский захват. Это развод, — подчеркнула Татьяна Бакальчук.
Напомним, что о попытке рейдерского захвата Wildberries во вторник, 23 июля, заговорил глава Чечни Рамзан Кадыров с подачи Владислава Бакальчука, с которым незадолго до этого встречался. Якобы Татьяне, которая незадолго до этих событий ушла из семьи, рейдеры не позволяли общаться с мужем и детьми. При этом другие источники сообщали, что Владислав Бакальчук также ушел из компании в начале второго летнего месяца, а все ключевые решения после этого принимал назначенный исполнительный директор Роберт Мирзоян.
Однако, по словам Бакальчук, ни о каких юридических махинациях здесь речь не идет, и объединение Russ Outdoor и Wildberries было согласовано с ее мужем, хотя сейчас он и пытается доказать обратное. Как пишет Forbes со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежит 99% активов компании Wildberries, ее мужу — лишь 1%.
Рамзан Кадыров пообещал контролировать ситуацию, а детально разобраться в проблеме он поручил Адаму Делимханову, депутату от Чеченской Республики.
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