Окончивший путинскую программу боец СВО приехал на стажировку к уральскому полпреду

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:51
В ближайшие несколько месяцев ему предстоит узнать, как работает городская администрация, правительство региона и полпредство, сообщили в пресс-службе последней.
Наставником Загайнова стал полпред в УрФО Владимир Якушев. По его словам, военные могут освоить новую сферу. Знакомство с тем, как работают администрации, может оказаться полезным и продуктивным. Срок стажировки составляет три месяца.
Сам же Загайнов в зоне СВО был командиром войсковой части. У него имеются награды.
Программа «Время героев» была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина. Всего было подано более 44 тысяч заявок. Однако на первый поток попали 83 человека.
Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область занимает лидирующую позицию по числу контрактников.