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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Екатеринбурге для стажировки прибыл участник СВО по программе «Время героев»

Окончивший путинскую программу боец СВО приехал на стажировку к уральскому полпреду

23 июля 2024, 10:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге для стажировки прибыл участник СВО по программе «Время героев»

Участник СВО Александр Загайнов окончил программу «Время героев». Он прибыл в Екатеринбург, чтобы узнать, как работают чиновники.

В ближайшие несколько месяцев ему предстоит узнать, как работает городская администрация, правительство региона и полпредство, сообщили в пресс-службе последней.

Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Наставником Загайнова стал полпред в УрФО Владимир Якушев. По его словам, военные могут освоить новую сферу. Знакомство с тем, как работают администрации, может оказаться полезным и продуктивным. Срок стажировки составляет три месяца.

Сам же Загайнов в зоне СВО был командиром войсковой части. У него имеются награды.

Программа «Время героев» была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина. Всего было подано более 44 тысяч заявок. Однако на первый поток попали 83 человека.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область занимает лидирующую позицию по числу контрактников.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Пост#Военный#Екатеринбург#Боец#СВО#Стажировка
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