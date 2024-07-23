Пенсионер в Екатеринбурге пытался сдать жилье в аренду и лишился 300 тысяч рублей

64-летний мужчина пришел с заявлением в полицию. Он рассказал, что выставил на популярном сайте объявление и ждал, когда на него откликнутся. С ним связалась некая Светлана и в ходе разговора мужчина договорился с ней о предоплате в размере 4,5 тысячи рублей. После этого женщина сказала, что не может сделать перевод и попросила номер карты.