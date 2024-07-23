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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Екатеринбурге пенсионер лишился 300 тысяч при попытке сдачи жилья в аренду

Пенсионер в Екатеринбурге пытался сдать жилье в аренду и лишился 300 тысяч рублей

23 июля 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пенсионер лишился 300 тысяч при попытке сдачи жилья в аренду

В Екатеринбурге пенсионер потерял 300 тысяч рублей, когда пытался сдать в аренду квартиру своей дочери, сообщили в городском УМВД.

64-летний мужчина пришел с заявлением в полицию. Он рассказал, что выставил на популярном сайте объявление и ждал, когда на него откликнутся. С ним связалась некая Светлана и в ходе разговора мужчина договорился с ней о предоплате в размере 4,5 тысячи рублей. После этого женщина сказала, что не может сделать перевод и попросила номер карты.

Пенсионер дал номер и стал получать СМС с кодами. Их он сообщал злоумышленнице. После этого собеседница сообщила, что ошибочно перевела 91 тысячу рублей. Она попросила о возврате этой суммы. Что мужчина и сделал. Тогда женщина сказала, что перевела еще 239 тысяч. Мужчина их тоже вернул. После этого обманщица перестала выходить на связь.

Теперь возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам больше одного миллиона рублей.

Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Пенсионер#Криминал#Мошенничество#Обман#Екатеринбург
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