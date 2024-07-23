Пенсионер в Екатеринбурге пытался сдать жилье в аренду и лишился 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
64-летний мужчина пришел с заявлением в полицию. Он рассказал, что выставил на популярном сайте объявление и ждал, когда на него откликнутся. С ним связалась некая Светлана и в ходе разговора мужчина договорился с ней о предоплате в размере 4,5 тысячи рублей. После этого женщина сказала, что не может сделать перевод и попросила номер карты.
Пенсионер дал номер и стал получать СМС с кодами. Их он сообщал злоумышленнице. После этого собеседница сообщила, что ошибочно перевела 91 тысячу рублей. Она попросила о возврате этой суммы. Что мужчина и сделал. Тогда женщина сказала, что перевела еще 239 тысяч. Мужчина их тоже вернул. После этого обманщица перестала выходить на связь.
Теперь возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам больше одного миллиона рублей.