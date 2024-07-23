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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Пловчиха высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге

Пловчиха высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге

23 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Спортсменка Юлия Ефимова иронично высказалась об условиях проживания на Кубке России в Екатеринбурге.

Ефимова отметила «раздвинутые» кровати в номере гостиницы, а также один санузел на две комнаты. Спортсменка опубликовала данный пост о том, как устроено проживание в екатеринбургском отеле, в своих соцсетях.

Известно, что финальные игры Кубка проходят во Дворце водных видов спорта с 23 июля 2024 года до конца текущей недели.

Напомним, в апреле 2024 года в эфире шоу «Уральские пельмени» участники высмеяли экологическую обстановку в Нижнем Тагиле — затрагивались водные городские объекты, а также снег красного цвета.

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