Пловчиха высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ефимова отметила «раздвинутые» кровати в номере гостиницы, а также один санузел на две комнаты. Спортсменка опубликовала данный пост о том, как устроено проживание в екатеринбургском отеле, в своих соцсетях.
Известно, что финальные игры Кубка проходят во Дворце водных видов спорта с 23 июля 2024 года до конца текущей недели.
Напомним, в апреле 2024 года в эфире шоу «Уральские пельмени» участники высмеяли экологическую обстановку в Нижнем Тагиле — затрагивались водные городские объекты, а также снег красного цвета.