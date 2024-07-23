Потепление до +20 снова придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Облачность переместится в южную часть уральского региона и в Свердловской области станет теплее в сравнении с предыдущим днем, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле днем станет уровень тепла достигнет +18… +20 градусов, также будет переменная облачность. Кроме того, направление ветра северо-западное и северное, сообщает Гисметео.
Такая погода в регионе сохранится в ближайшие два дня. При этом в ночное время 24 июля будет +8… +13 градусов, а ночью 25 июля +7… +12, рассказали в УГМС.
Напомним, к концу рабочей недели в Свердловской области прогнозируется похолодание до +14… +15 градусов.