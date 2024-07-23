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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Потепление до +20 снова придет в Свердловскую область

Потепление до +20 снова придет в Свердловскую область

23 июля 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик алексей Пулин рассказал о предстоящем повышении температуры в Свердловской области. Потепление ожидается 23 июля 2024 года.

Облачность переместится в южную часть уральского региона и в Свердловской области станет теплее в сравнении с предыдущим днем, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле днем станет уровень тепла достигнет +18… +20 градусов, также будет переменная облачность. Кроме того, направление ветра северо-западное и северное, сообщает Гисметео.

Такая погода в регионе сохранится в ближайшие два дня. При этом в ночное время 24 июля будет +8… +13 градусов, а ночью 25 июля +7… +12, рассказали в УГМС.

Напомним, к концу рабочей недели в Свердловской области прогнозируется похолодание до +14… +15 градусов.

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