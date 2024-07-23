Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)

Своей архитектурой выделяется и бывший дом купцов Кокушкиных на Карла Маркса, 49, построенный на рубеже 19-20 веков. Кокушкины прославились своими сундуками. У них был полный цикл изготовления от заготовки досок, сборки, до обшивки жестью и врезки замков в сундуки. Изготовлялись они нескольких размеров. Их можно было поместить один в другой, что было удобно при транспортировке. Сундуки в старину пользовались спросом, в них хранили одежду и обувь, часто выкладывали один на другой «горкой».