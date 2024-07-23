Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Теперь на месте торговой площади Комсомольский и Пионерский скверы, а здания по соседству продолжают жить своей жизнью. В них ныне Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, культурный центр «Булат Окуджава», Дворец культуры школьников и т. д.
Своей архитектурой выделяется и бывший дом купцов Кокушкиных на Карла Маркса, 49, построенный на рубеже 19-20 веков. Кокушкины прославились своими сундуками. У них был полный цикл изготовления от заготовки досок, сборки, до обшивки жестью и врезки замков в сундуки. Изготовлялись они нескольких размеров. Их можно было поместить один в другой, что было удобно при транспортировке. Сундуки в старину пользовались спросом, в них хранили одежду и обувь, часто выкладывали один на другой «горкой».
Продукция Кокушкиных славилась не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за его пределами, вывозилась на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. В гражданскую войну купцы вместе с белыми покинули город, а дом был национализирован. В советское время в бывшем доме Кокушкиных долгое время располагалось местное управлениеМВД. Ныне это одно из зданий межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
Была в старину на этой улице и своя церковь. Сначала — деревянная, а потом каменная, построенная в 30-е годы 19 века. Церковь Введения Богородицы во Храм отличалась богатым убранством и красотой, перестраивалась в конце 19 века. Около храма были построены ещё два здания: богадельня престарелых и увечных лиц и церковно-приходская школа.
В начале 30-х годов 20 века церковь закрыли, а затем разрушили. Сейчас на месте церкви на улице Карла Маркса пятиэтажный дом №63а. А напротив, что символично, храм искусств: в прошлом музыкальное училище, а ныне Нижнетагильский колледж искусств. Другие здания при церкви уцелели: в богадельне в 20-е годы разместилось Нижнетагильское ОГПУ, затем КГБ И ВСБ, а в здании церковно-приходской школы, позже ставшей земским училищем, фабрично-заводская школа. Учащихся этого образовательного учреждения перевели в 30-е годы в построенную на этой же улице 32-ую школу.
В годы Великой Отечественной войны дом на Карла Маркса, 28, приютил детей из 18-й школы, где разместился госпиталь. Выручало здание и в послевоенные годы: там учились дети из 15-й, а затем начальной 44-й школы.
В 1964 году начался капремонт старого здания. На следующий год на Карла Маркса, 28, с улицы Кирова переехало музыкальное училище. Со временем и это здание оказалось тесным для студентов. Поэтому в конце 70-х началось проектирование, а затем возведение пристроя (корпуса №2), который принял учащихся в 1983 году. Студенты музучилища стали обучаться в более комфортных условиях: расширились учебные площади, появился современный концертный зал и т. д. На рубеже тысячелетий, с открытием актёрского отделения музыкальное училище переименовали в колледж искусств. Не пустует и бывшее здание музучилища: в корпусе №1 ныне детская школа искусств.
В 30-е годы, с ростом населения Нижнего Тагила, назрела необходимость строительства новых школ. Одну из них, 32-ую, в кратчайшие сроки построили в 1936 году на улице Карла Маркса. Школа была одной из лучших в городе. Во многом это заслуга педагогического коллектива, директоров, в частности, Василия Георгиевича Агеносова, возглавлявшего школу с 1957-го по 1986 годы. Благодаря его организаторским способностям в 1959 году 32-я «гвардейская» стала первым в городе образовательным учреждением нового типа: профильной лингвистической школой с углублённым изучением немецкого языка. С 1992 года в школе стал углублённо изучаться английский, позднее — французский язык.
32-я школа всегда была престижной, отличалась качеством обучения, большим числом медалистов. В школе учились многие известные далеко за пределами Нижнего Тагила люди. Среди них поэт, бард, прозаик Булат Окуджава, режиссёр Валерий Огородников, министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев. Среди выпускников — ученые, артисты, врачи, педагоги, которые с любовью и гордостью вспоминают 32-ую школу.
Наконец, школа дождалась капитального ремонта: в 2023 году была проведена перепланировка здания, заменены кровля, стенные перегородки, оконные блоки, двери, система отопления, водоотведения и т. д. В результате капремонта появились современные пищеблок и столовая, цифровые лаборатории, классы были оснащены современным оборудованием, мебелью и т. д.
Высоко оценил качество работ, выполненного по нацпроекту «Образование», побывавший в школе президент России Владимир Путин. Старейшая школа словно помолодела, преобразившись внутри и снаружи. Как завершающий аккорд-благоустройство территории: летом у школы, к радости местных жителей, заасфальтировали тротуар.
Напротив 32-й школы продолжается капремонт детской поликлиники, построенной в 1937 году. Уже отремонтированы фасады многих домов, в которые словно вдохнули новую жизнь. Старинная улица Карла Маркса (бывшая Шамина) продолжает свою славную историю!
Виктор Кузнецов