tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса (окончание)

23 июля 2024, 08:23
Фото: Виктор Кузнецов
На улице Карла Маркса (бывшей Шамина), как рассказывалось ранее в TagilCity.ru, немало зданий с мемориальными плитами, богатой историей. «Купеческий» феномен этой улицы объясняется близостью Базарной площади, где торговали купцы-владельцы зданий.

Теперь на месте торговой площади Комсомольский и Пионерский скверы, а здания по соседству продолжают жить своей жизнью. В них ныне Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, культурный центр «Булат Окуджава», Дворец культуры школьников и т. д.

Прогулки по Нижнему Тагилу. По окуджавским местам
Узнать подробнее

Своей архитектурой выделяется и бывший дом купцов Кокушкиных на Карла Маркса, 49, построенный на рубеже 19-20 веков. Кокушкины прославились своими сундуками. У них был полный цикл изготовления от заготовки досок, сборки, до обшивки жестью и врезки замков в сундуки. Изготовлялись они нескольких размеров. Их можно было поместить один в другой, что было удобно при транспортировке. Сундуки в старину пользовались спросом, в них хранили одежду и обувь, часто выкладывали один на другой «горкой».

Продукция Кокушкиных славилась не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за его пределами, вывозилась на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. В гражданскую войну купцы вместе с белыми покинули город, а дом был национализирован. В советское время в бывшем доме Кокушкиных долгое время располагалось местное управлениеМВД. Ныне это одно из зданий межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Одно из зданий МУ МВД России «Нижнетагильское» (бывший дом купцов Кокушкиных)Одно из зданий МУ МВД России «Нижнетагильское» (бывший дом купцов Кокушкиных)
Одно из зданий МУ МВД России «Нижнетагильское» (бывший дом купцов Кокушкиных)
Фото: Виктор Кузнецов
Была в старину на этой улице и своя церковь. Сначала — деревянная, а потом каменная, построенная в 30-е годы 19 века. Церковь Введения Богородицы во Храм отличалась богатым убранством и красотой, перестраивалась в конце 19 века. Около храма были построены ещё два здания: богадельня престарелых и увечных лиц и церковно-приходская школа.

В начале 30-х годов 20 века церковь закрыли, а затем разрушили. Сейчас на месте церкви на улице Карла Маркса пятиэтажный дом №63а. А напротив, что символично, храм искусств: в прошлом музыкальное училище, а ныне Нижнетагильский колледж искусств. Другие здания при церкви уцелели: в богадельне в 20-е годы разместилось Нижнетагильское ОГПУ, затем КГБ И ВСБ, а в здании церковно-приходской школы, позже ставшей земским училищем, фабрично-заводская школа. Учащихся этого образовательного учреждения перевели в 30-е годы в построенную на этой же улице 32-ую школу.

В годы Великой Отечественной войны дом на Карла Маркса, 28, приютил детей из 18-й школы, где разместился госпиталь. Выручало здание и в послевоенные годы: там учились дети из 15-й, а затем начальной 44-й школы.

Школа №32Школа №32
Школа №32
Фото: Виктор Кузнецов

В 1964 году начался капремонт старого здания. На следующий год на Карла Маркса, 28, с улицы Кирова переехало музыкальное училище. Со временем и это здание оказалось тесным для студентов. Поэтому в конце 70-х началось проектирование, а затем возведение пристроя (корпуса №2), который принял учащихся в 1983 году. Студенты музучилища стали обучаться в более комфортных условиях: расширились учебные площади, появился современный концертный зал и т. д. На рубеже тысячелетий, с открытием актёрского отделения музыкальное училище переименовали в колледж искусств. Не пустует и бывшее здание музучилища: в корпусе №1 ныне детская школа искусств.

Нижнетагильский колледж искусств и детская школа искусствНижнетагильский колледж искусств и детская школа искусств
Нижнетагильский колледж искусств и детская школа искусств
Фото: Виктор Кузнецов

В 30-е годы, с ростом населения Нижнего Тагила, назрела необходимость строительства новых школ. Одну из них, 32-ую, в кратчайшие сроки построили в 1936 году на улице Карла Маркса. Школа была одной из лучших в городе. Во многом это заслуга педагогического коллектива, директоров, в частности, Василия Георгиевича Агеносова, возглавлявшего школу с 1957-го по 1986 годы. Благодаря его организаторским способностям в 1959 году 32-я «гвардейская» стала первым в городе образовательным учреждением нового типа: профильной лингвистической школой с углублённым изучением немецкого языка. С 1992 года в школе стал углублённо изучаться английский, позднее — французский язык.

32-я школа всегда была престижной, отличалась качеством обучения, большим числом медалистов. В школе учились многие известные далеко за пределами Нижнего Тагила люди. Среди них поэт, бард, прозаик Булат Окуджава, режиссёр Валерий Огородников, министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев. Среди выпускников — ученые, артисты, врачи, педагоги, которые с любовью и гордостью вспоминают 32-ую школу.
Мемориальная плита в честь Булата ОкуджавыМемориальная плита в честь Булата Окуджавы
Мемориальная плита в честь Булата Окуджавы
Фото: Виктор Кузнецов

Наконец, школа дождалась капитального ремонта: в 2023 году была проведена перепланировка здания, заменены кровля, стенные перегородки, оконные блоки, двери, система отопления, водоотведения и т. д. В результате капремонта появились современные пищеблок и столовая, цифровые лаборатории, классы были оснащены современным оборудованием, мебелью и т. д.

«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
Узнать подробнее

Высоко оценил качество работ, выполненного по нацпроекту «Образование», побывавший в школе президент России Владимир Путин. Старейшая школа словно помолодела, преобразившись внутри и снаружи. Как завершающий аккорд-благоустройство территории: летом у школы, к радости местных жителей, заасфальтировали тротуар.

Владимир Путин похвалил школу №32 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Напротив 32-й школы продолжается капремонт детской поликлиники, построенной в 1937 году. Уже отремонтированы фасады многих домов, в которые словно вдохнули новую жизнь. Старинная улица Карла Маркса (бывшая Шамина) продолжает свою славную историю!

Виктор Кузнецов

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса
Узнать подробнее
Читайте также:
Литературный квартал в Екатеринбурге откроется после ремонтаРеконструкция площади у машиностроительного техникума началась в Нижнем ТагилеДвор на Красноармейской в Нижнем Тагиле ремонтируют с опережением графика
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Госпиталь#Благоустройство#Церковь#Реконструкция#Детская поликлиника#История#Колледж искусств#Карла Маркса#Архитектура#Екатеринбург#Спецпроекты#Нацпроект#Перепланировка
Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 11:35
Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею
Сегодня, 11:28
Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге в суши «Красного дракона» была найдена кишечная палочка
Сегодня, 10:26
В Свердловской области выставлены на продажу 13 автомобилей за 2,4 млн
Сегодня, 09:58