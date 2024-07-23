Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в 2024 году

Реконструкция ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в октябре 2024 года

Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле разделили на несколько этапов. Уже отремонтированы спортивный зал и фасад, продолжается обновление кровли. В этом году планируется финальный штрих всех работ: реконструкция внутреннего двора и крыльца.