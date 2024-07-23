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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Реконструкция ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в октябре 2024 года

Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в 2024 году

23 июля 2024, 13:58
Фото: tagilcity.ru

Реконструкция ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в октябре 2024 года

Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле разделили на несколько этапов. Уже отремонтированы спортивный зал и фасад, продолжается обновление кровли. В этом году планируется финальный штрих всех работ: реконструкция внутреннего двора и крыльца.

Для завершения ремонта кровли уже закуплен весь необходимый материал.

Из-за дождей мы немного сдвинули график работ, но по времени уже все догнали. Оборудование поднято на крышу, специалисты работают согласно плану, — сообщил руководитель подрядной организации ООО «Форгрупп» Петр Ковин.

Ближе к концу сентября завершится также обновление внутреннего двора, асфальтового покрытия на территории ДК и ступенек. Их сделают из гранита.

Во дворце мы проводим плановый ремонт. Недавно завершили реконструкцию востребованного жителями микрорайона спортзала, оборудовали душевые, туалетные комнаты. У нас высвободились денежные средства, которые мы направим на доведение «Юбилейного» до нормативного состояния уже в 2024 году, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле.Ремонт ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле.Ремонт ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

В перспективе на площади перед зданием хотят установить фонтан и скамейки.

Совсем скоро мы построим здесь детский сад с яслями, крытый каток. Завершится и ремонт поликлиники №3. Хочется создать здесь точку притяжения для горожан, — добавил мэр.

Ранее TagilCity.ru рассказывал об архитектурной подсветке, которую установят на фасаде дворца культуры.

Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»
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