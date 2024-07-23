Ремонт ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле завершится в 2024 году

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Для завершения ремонта кровли уже закуплен весь необходимый материал.
Из-за дождей мы немного сдвинули график работ, но по времени уже все догнали. Оборудование поднято на крышу, специалисты работают согласно плану, — сообщил руководитель подрядной организации ООО «Форгрупп» Петр Ковин.
Ближе к концу сентября завершится также обновление внутреннего двора, асфальтового покрытия на территории ДК и ступенек. Их сделают из гранита.
Во дворце мы проводим плановый ремонт. Недавно завершили реконструкцию востребованного жителями микрорайона спортзала, оборудовали душевые, туалетные комнаты. У нас высвободились денежные средства, которые мы направим на доведение «Юбилейного» до нормативного состояния уже в 2024 году, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В перспективе на площади перед зданием хотят установить фонтан и скамейки.
Совсем скоро мы построим здесь детский сад с яслями, крытый каток. Завершится и ремонт поликлиники №3. Хочется создать здесь точку притяжения для горожан, — добавил мэр.
Ранее TagilCity.ru рассказывал об архитектурной подсветке, которую установят на фасаде дворца культуры.