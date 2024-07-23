Ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле идет с опережением графика

На капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле потратят более 300 млн рублей

В тагильской школе №33, построенной в 1936 году, еще ни разу не было ремонта. Ситуацию ухудшал пожар, произошедший около 20 лет назад. В 2024 году было принято решение полностью реконструировать это учебное заведение. Корреспондент TagilCity.ru побывал на месте событий и выяснил текущие подробности.