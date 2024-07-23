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Published Сегодня, 13:19

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На капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле потратят более 300 млн рублей

Ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле идет с опережением графика

23 июля 2024, 13:19
Фото: tagilcity.ru

На капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле потратят более 300 млн рублей

В тагильской школе №33, построенной в 1936 году, еще ни разу не было ремонта. Ситуацию ухудшал пожар, произошедший около 20 лет назад. В 2024 году было принято решение полностью реконструировать это учебное заведение. Корреспондент TagilCity.ru побывал на месте событий и выяснил текущие подробности.

В начале июня специалисты подрядной организации приступили к демонтажным работам. На сегодняшний день они уже завершены. Следующим этапом станут штукатурные работы, капитальный ремонт основной кровли, усиление перекрытий и обустройство инженерных сетей.

Мы вскрыли конструкции и увидели много недоработок в старом проекте. Сейчас как раз занимаемся их устранением. Черновые штукатурные работы на трех этажах уже завершены, как и запланированные демонтажные. После ремонта сетей приступим уже к финишной отделке, — сообщил TagilCity.ru заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Около 20 лет назад в учебном заведении случился пожар, в котором полностью сгорела кровля.

Для решения этой проблемы на тот момент рабочие возвели холодный чердак из кирпича. Поскольку он оказывает большое давление на все четыре этажа, приходится усиливать несущие конструкции большим количеством колонн, — добавил представитель подрядной организации.

В связи с возникновением дополнительных работ, стоимость контракта немного повысится, однако на сроках ремонта это не скажется.

Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

На строительную часть работ за два года из федерального и регионального бюджетов направят свыше 200 миллионов рублей, еще более 100 миллионов рублей уйдет на закупку оборудования.

Все работы ведутся с опережением графика. Задача стоит перенести денежные средства со следующего года на этот, чтобы большую часть намеченных планов осуществить до конца 2024-го. Отмечу, что с Министерством образования уже достигнуты договоренности по закупке оборудования, утвержден перечень всего необходимого. Федеральные средства также доведены, — пояснил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Капитальный ремонт школы №33 в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о реконструкции общеобразовательного учреждения №70 на Вагонке.

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Владислав Пинаев#Реконструкция#Ремонт#Образование#Капитальный ремонт#Федеральный бюджет#Демонтаж#Кровля#Администрация Нижнего Тагила#Школа №33#Екатеринбург#Нацпроект#Инженерные сети
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