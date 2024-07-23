Склад оружия и боеприпасов нашли силовики у жителя Кировграда

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Во время обыска у горожанина нашли боеприпасы, огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества. По словам мужчины, в марте 2015 года он купил дом, в котором было множество разных бытовых вещей и мусора, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Во время их разбора он увидел оружие, которое лежало в ящиках. По его предположению, ранее в этом доме жил охотник. Обращаться к специалистам по поводу своей находки он не стал. В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге у студента нашли несколько огнестрельных оружий, а также схему по их переделке.