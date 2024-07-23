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Житель Кировграда незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы

Склад оружия и боеприпасов нашли силовики у жителя Кировграда

23 июля 2024, 04:37
Фото: 1MI

Житель Кировграда незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы

В Кировграде задержали 52-летнего местного жителя, у которого дома незаконно хранилось оружие. В мае 2024 года полицейские проводили розыск похищенного оружия.

Во время обыска у горожанина нашли боеприпасы, огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества. По словам мужчины, в марте 2015 года он купил дом, в котором было множество разных бытовых вещей и мусора, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Во время их разбора он увидел оружие, которое лежало в ящиках. По его предположению, ранее в этом доме жил охотник. Обращаться к специалистам по поводу своей находки он не стал. В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге у студента нашли несколько огнестрельных оружий, а также схему по их переделке.

Житель Свердловской области более 40 лет незаконно хранил оружие у себя дома
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Оружие#Мужчина#ЧП#Взрывчатка#Боеприпасы#Огнестрельное оружие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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