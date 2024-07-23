Склад оружия и боеприпасов нашли силовики у жителя Кировграда

Во время их разбора он увидел оружие, которое лежало в ящиках. По его предположению, ранее в этом доме жил охотник. Обращаться к специалистам по поводу своей находки он не стал. В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.