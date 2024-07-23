Стало известно, от чего оборвалась жизнь погибшего Далера в Екатеринбурге

По словам источника «КП-Екатеринбург», следствие решило, что именно такой способ убийства был использован опекуном Вероникой Наумовой. Инсайдер издания рассказал, что обвиняемая нанесла несколько ударов ребенку и затем положила его в холодную воду. Там она его держала, пока он не перестал подавать признаков жизни.