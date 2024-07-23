Стало известно, от чего оборвалась жизнь погибшего Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По словам источника «КП-Екатеринбург», следствие решило, что именно такой способ убийства был использован опекуном Вероникой Наумовой. Инсайдер издания рассказал, что обвиняемая нанесла несколько ударов ребенку и затем положила его в холодную воду. Там она его держала, пока он не перестал подавать признаков жизни.
Ранее адвокат Наумовой Елена Хорова подтверждала, что Делур скончался от утопления. Однако опекун не признает вину.
По словам Хоровой, уголовное дело находится на утверждении у прокурора Свердловской области. Пока неизвестно, когда оно будет передано на рассмотрение в суд. Обвинение Наумовой предъявлено по семи статьям УК РФ. Среди них — убийство с особой жестокостью, истязания и мошенничество.
Напомним, о пропаже Далера в Екатеринбурге стало известно 26 июня 2023 года. В течение нескольких дней тысячи человек искали ребенка по всему городу. Однако впоследствии труп мальчика был найден в гаражах, спрятанным в спортивную сумку.