Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В рамках конкурса участникам было предложено снять видеоролик и написать эссе на тему того, что они могли бы рассказать своим сверстникам из КНДР. Александра успешно справилась с заданием и теперь в составе 50 других победителей со всей России уже отправилась в лагерь.
По словам самой Саши, она давно хотела побывать в странах Азии и не ожидала, что ее мечта исполнится так быстро.
Конкурс «Первые едут в „Сондовон“» был организован посольством КНДР в России с целью укрепления культурных связей между странами и привлечения внимания к культуре и традициям Северной Кореи. Лагерь «Сондовон» является одним из самых известных детских лагерей в КНДР.