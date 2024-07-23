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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Жительница Верхней Салды отправилась в Северокорейский детский лагерь

Свердловчанка уехала в лагерь в Северную Корею

23 июля 2024, 11:28
Фото: tagilcity.ru

Жительница Верхней Салды отправилась в Северокорейский детский лагерь

Свердловчанка Александра Курдина, ученица школы №2, стала победительницей конкурса «Первые едут в „Сондовон“» и получила возможность посетить детский лагерь, расположенный в Корейской Народно-Демократической Республике.

В рамках конкурса участникам было предложено снять видеоролик и написать эссе на тему того, что они могли бы рассказать своим сверстникам из КНДР. Александра успешно справилась с заданием и теперь в составе 50 других победителей со всей России уже отправилась в лагерь.

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По словам самой Саши, она давно хотела побывать в странах Азии и не ожидала, что ее мечта исполнится так быстро.

Конкурс «Первые едут в „Сондовон“» был организован посольством КНДР в России с целью укрепления культурных связей между странами и привлечения внимания к культуре и традициям Северной Кореи. Лагерь «Сондовон» является одним из самых известных детских лагерей в КНДР.

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