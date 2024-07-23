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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Свердловская федерация плавания не согласна с жалобами на отели на Кубке России

Свердловская федерация ответила: спортсмены недовольны проживанием на Кубке России

23 июля 2024, 13:04
Фото: 1MI

Свердловская федерация плавания не согласна с жалобами на отели на Кубке России

Спортсменов, приехавших в Екатеринбург на соревнования по плаванию, заселяли представители команд по своему усмотрению.

После высказываний чемпионки мира Юлии Ефимовой об условиях проживания в гостинице Екатеринбурга, местная Федерация плавания не стала молчать и ответила на недовольства.

В ведомстве заявили, что участников Кубка России по плаванию заселяли представители команд по своему усмотрению. Организаторы события этим вопросом не занимались. А на вопрос, где поближе расселить спортсменов, посоветовали несколько отелей на выбор.

Ранее Юлия Ефимова в своих социальных сетях высказалась о плохих условиях проживания на Кубке России в Екатеринбурге. Спортсменку смутил один санузел на две комнаты.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Гостиница#Чемпионат#Екатеринбург#Инцидент
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