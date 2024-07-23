Свердловская федерация ответила: спортсмены недовольны проживанием на Кубке России

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
После высказываний чемпионки мира Юлии Ефимовой об условиях проживания в гостинице Екатеринбурга, местная Федерация плавания не стала молчать и ответила на недовольства.
В ведомстве заявили, что участников Кубка России по плаванию заселяли представители команд по своему усмотрению. Организаторы события этим вопросом не занимались. А на вопрос, где поближе расселить спортсменов, посоветовали несколько отелей на выбор.
Ранее Юлия Ефимова в своих социальных сетях высказалась о плохих условиях проживания на Кубке России в Екатеринбурге. Спортсменку смутил один санузел на две комнаты.