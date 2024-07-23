Три простых способа сделать махровые полотенца мягче лебяжьего пуха

Потребуется стакан уксуса и полстакана пищевой соды. Стирать махровые полотенца будем в машине-автомате. Уксус необходимо залить в отсек для кондиционера и запустить стирку на максимальном режиме, однако без полоскания и отжима. Когда цикл закончится, полотенца нужно будет постирать еще раз, но уже с содой: ее используют вместо порошка, засыпая в нужный отсек. На этот раз их необходимо будет прополоскать и отжать.