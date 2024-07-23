Три простых способа сделать махровые полотенца мягче лебяжьего пуха

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Некоторые хозяйки покупают дорогие кондиционеры для белья. Современные средства для стирки действительно очень эффективны. Однако наши мамы и бабушки легко справлялись с проблемой более простыми способами и тратили сущие копейки. О подзабытых лайфхаках по возвращению мягкости махровым изделиям напоминает портал Novate.ru.
Потребуется стакан уксуса и полстакана пищевой соды. Стирать махровые полотенца будем в машине-автомате. Уксус необходимо залить в отсек для кондиционера и запустить стирку на максимальном режиме, однако без полоскания и отжима. Когда цикл закончится, полотенца нужно будет постирать еще раз, но уже с содой: ее используют вместо порошка, засыпая в нужный отсек. На этот раз их необходимо будет прополоскать и отжать.
Приготовим смягчающую смесь для стирки полотенец. Возьмите пол-литра воды, 250 мл уксуса и стакан соды. Ее нужно всыпать в воду и дождаться, пока прекратится шипение. После этого в раствор медленно влейте уксус. Также в воду можно добавить несколько капель аромомасла для придания особого аромата. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, закрываем крышкой и добавляем при каждой стирке по 70 мл.
В один литр воды необходимо добавить 2 столовые ложки соли. Дождитесь ее полного растворения и замочите чистые махровые полотенца на 40 минут. Затем отожмите и повесьте сушиться на свежем воздухе. Соль также можно смешивать со стиральным порошком или добавлять в отсек для кондиционера.
Сода, уксус и соль является естественными природными смягчителями. Стоят при этом очень дешево и экологически безопасны.
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