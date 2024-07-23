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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Цветы вам в помощь: как сохранить прохладу в квартире в самый жаркий день

Цветы вам в помощь: как сохранить прохладу в квартире в самый жаркий день

23 июля 2024, 09:24
Фото: tagilcity.ru
Прямые солнечные лучи способны превратить городскую квартиру в жарко натопленную печь. Защититься от палящего зноя помогут комнатные растения.

Если у вас нет возможности установить кондиционер, а закрывать окна плотными шторами вы не хотите, то можно создать «зеленый щит» из цветов. Растения с радостью будут впитывать живительные солнечные лучи, а вы будете наслаждаться прохладой, советуют эксперты портала «Белновости».

Выбирать нужно комнатные растения с большими листьями. Например, для этих целей прекрасно подойдут диффенбахия и монстера.

Комнатные растения помогут и в поддержании нормального микроклимата в помещении в летний полдень. Из-за жары воздух может пересыхать. Человеку трудно дышать, слизистые оболочки носоглотки нормально не увлажняются, воспаляются.

Правильно подобранные комнатные растения создают в квартире идеальный микроклиматПравильно подобранные комнатные растения создают в квартире идеальный микроклимат
Правильно подобранные комнатные растения создают в квартире идеальный микроклимат
Фото: tagilcity.ru

Отличным выходом из положения будет покупка увлажнителя. Но можно поступит проще: поставьте на окна такие цветы, как папоротник нефролепис, шеффлеру или фикус. Эти растения очищают воздух, позволяя человеку в полном смысле дышать полной грудью.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Квартира#Цветы#Жара#Окружающая среда#Растения#Влажность#Дом и сад#КЦ
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