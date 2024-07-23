Цветы вам в помощь: как сохранить прохладу в квартире в самый жаркий день

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Если у вас нет возможности установить кондиционер, а закрывать окна плотными шторами вы не хотите, то можно создать «зеленый щит» из цветов. Растения с радостью будут впитывать живительные солнечные лучи, а вы будете наслаждаться прохладой, советуют эксперты портала «Белновости».
Выбирать нужно комнатные растения с большими листьями. Например, для этих целей прекрасно подойдут диффенбахия и монстера.
Комнатные растения помогут и в поддержании нормального микроклимата в помещении в летний полдень. Из-за жары воздух может пересыхать. Человеку трудно дышать, слизистые оболочки носоглотки нормально не увлажняются, воспаляются.
Отличным выходом из положения будет покупка увлажнителя. Но можно поступит проще: поставьте на окна такие цветы, как папоротник нефролепис, шеффлеру или фикус. Эти растения очищают воздух, позволяя человеку в полном смысле дышать полной грудью.
Ранее эксперты поделились легким способом удалить известковый налет с крана и унитаза.