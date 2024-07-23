Цветы вам в помощь: как сохранить прохладу в квартире в самый жаркий день

Если у вас нет возможности установить кондиционер, а закрывать окна плотными шторами вы не хотите, то можно создать «зеленый щит» из цветов. Растения с радостью будут впитывать живительные солнечные лучи, а вы будете наслаждаться прохладой, советуют эксперты портала «Белновости».