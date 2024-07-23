Уход за клубникой в июльский зной: простой способ помочь растению

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Чтобы не перегревались корни, а почва оставалась влажной, грядку с клубникой нужно замульчировать слоем в 5-7 см, советуют эксперты Союза садоводов России.
Земля, на которой растет клубника, перестанет растрескиваться и «засаливаться» из-за частых и обильных поливов. Кроме того, мульча препятствует прорастанию сорняков.
В качестве мульчи подойдет измельченная древесная кора, солома или просто скошенная трава.
Садоводы России напоминают, что жизнь клубничного куста не заканчивается после сбора урожая: за ним нужно продолжать ухаживать, так как начинается закладка новых розеток и образование свежей листвы. В начале августа, когда световой день значительно сократится, клубника начнет закладывать плодовые почки. Эти процессы повлияют на урожай в следующем году.
Ранее эксперты дали советы, как правильно поливать растения в жаркую погоду.