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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Уход за клубникой в июльский зной: простой способ помочь растению

Уход за клубникой в июльский зной: простой способ помочь растению

23 июля 2024, 15:21
Фото: 1MI
Жара отрицательно влияет на садовую клубнику. Листья желтеют, сохнут, а ягоды получаются мелкими и кислыми. Но есть один проверенный способ уберечь растение от последствий зноя.

Чтобы не перегревались корни, а почва оставалась влажной, грядку с клубникой нужно замульчировать слоем в 5-7 см, советуют эксперты Союза садоводов России.

Земля, на которой растет клубника, перестанет растрескиваться и «засаливаться» из-за частых и обильных поливов. Кроме того, мульча препятствует прорастанию сорняков.

В качестве мульчи подойдет измельченная древесная кора, солома или просто скошенная трава.

Фото: 1MI

Садоводы России напоминают, что жизнь клубничного куста не заканчивается после сбора урожая: за ним нужно продолжать ухаживать, так как начинается закладка новых розеток и образование свежей листвы. В начале августа, когда световой день значительно сократится, клубника начнет закладывать плодовые почки. Эти процессы повлияют на урожай в следующем году.

Ранее эксперты дали советы, как правильно поливать растения в жаркую погоду.

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