Уход за клубникой в июльский зной: простой способ помочь растению

Садоводы России напоминают, что жизнь клубничного куста не заканчивается после сбора урожая: за ним нужно продолжать ухаживать, так как начинается закладка новых розеток и образование свежей листвы. В начале августа, когда световой день значительно сократится, клубника начнет закладывать плодовые почки. Эти процессы повлияют на урожай в следующем году.