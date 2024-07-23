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В Екатеринбурге почти 2,5 тысячи строителей остались без зарплат

В Екатеринбурге фирма задолжала 80 млн почти 2,5 тысячи строителей

23 июля 2024, 07:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге почти 2,5 тысячи строителей остались без зарплат

В Екатеринбурге ООО «ЭСК „Энергомост“, занимающееся строительством, задолжало свои работникам 80 млн рублей зарплаты. Пострадали почти 2,5 тысячи человек.

Прокуратура по данному факту проводила проверку. Оказалось, что долг перед людьми образовался за первые две недели июня. В результате компания стала фигурантом административного дела и получила штраф в 30 тысяч рублей.

Генеральному директору фирмы было внесено представление. Оно было рассмотрено и все работникам была выплачена заработная плата, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге забастовку устроили курьеры Ozon. Они заявили, что нагрузка на них растет, а зарплата не увеличивается.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Зарплата#Работники#Екатеринбург
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