В Екатеринбурге фирма задолжала 80 млн почти 2,5 тысячи строителей

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Прокуратура по данному факту проводила проверку. Оказалось, что долг перед людьми образовался за первые две недели июня. В результате компания стала фигурантом административного дела и получила штраф в 30 тысяч рублей.
Генеральному директору фирмы было внесено представление. Оно было рассмотрено и все работникам была выплачена заработная плата, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Напомним, ранее в Екатеринбурге забастовку устроили курьеры Ozon. Они заявили, что нагрузка на них растет, а зарплата не увеличивается.