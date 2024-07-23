В Екатеринбурге мэрия продала старинное здание за 800 млн

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Заброшенное здание на Челюскинцев, 5к раньше было частью ЦГБ № 2 (центральной горбольницы). Год постройки здания — 1917-й.
За старинное здание общей площадью 346 квадратных метром мэрия изначально хотела получить чуть более десяти миллионов. Однако цена в ходе торгов выросла до 802 миллионов рублей.
Объект можно использовать под магазин. В стоимость также вошел земельный участок 8,9 соток.
12 июля был определен победитель торгов. Им стало ООО «Тон».