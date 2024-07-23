В Екатеринбурге мэрия продала старинное здание за 800 млн

В Екатеринбурге мэрия продала бывшую психбольницу за 800 млн

В Екатеринбурге мэрия продала бывшую больницу для душевнобольных за 800 млн. Компания «Тон» заплатила за здание и землю в десять раз больше заявленной первоначально стоимости.