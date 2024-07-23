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Фото: лот администрации Екатеринбурга на портале ГИС «Торги»

В Екатеринбурге мэрия продала старинное здание за 800 млн

23 июля 2024, 06:58
Фото: лот администрации Екатеринбурга на портале ГИС «Торги»

В Екатеринбурге мэрия продала бывшую психбольницу за 800 млн

В Екатеринбурге мэрия продала бывшую больницу для душевнобольных за 800 млн. Компания «Тон» заплатила за здание и землю в десять раз больше заявленной первоначально стоимости.

Заброшенное здание на Челюскинцев, 5к раньше было частью ЦГБ № 2 (центральной горбольницы). Год постройки здания — 1917-й.

За старинное здание общей площадью 346 квадратных метром мэрия изначально хотела получить чуть более десяти миллионов. Однако цена в ходе торгов выросла до 802 миллионов рублей.

Объект можно использовать под магазин. В стоимость также вошел земельный участок 8,9 соток.

12 июля был определен победитель торгов. Им стало ООО «Тон».

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#Екатерина Смирнова#Больница#Торги#Продажа#Недвижимость#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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