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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Екатеринбурге работник ЖКУ Минобороны задержан за оправдание терроризма

В Екатеринбурге работник ЖКУ Минобороны задержан за оправдание терроризма

23 июля 2024, 15:12
Фото: 1MI
В Перми был задержан житель Екатеринбурга. Он подозревается в оправдании терроризма. Теперь мужчина под арестом.

По словам источника «Коммерсанта», задержанный писал комментарии в соцсетях. В них он поддерживал Украину и отправлял запрещенные символы. Публикации он размещал с фейкового аккаунта. Также известно, что мужчина делал это со своего рабочего места в Центральном ЖКУ Министерства обороны РФ.

Задержанный обвиняется в публичных призывах к терроризму. Ему грозит заключение до семи лет.

Напомним, в апреле житель Режа, который пытался совершить диверсию на ж/д путях, получил за это 14 лет.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Криминал#Задержание#Арест#Терроризм#18+#Екатеринбург
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