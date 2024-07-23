В Екатеринбурге работник ЖКУ Минобороны задержан за оправдание терроризма

По словам источника «Коммерсанта», задержанный писал комментарии в соцсетях. В них он поддерживал Украину и отправлял запрещенные символы. Публикации он размещал с фейкового аккаунта. Также известно, что мужчина делал это со своего рабочего места в Центральном ЖКУ Министерства обороны РФ.