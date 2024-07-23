В Екатеринбурге судят известного бизнесмена за применение оружия

Александр Дисков осенью 2023 года стал участником драки у бара «Нравы». Бизнесмен пришел в ресторан на встречу со знакомыми. В компании одна женщина оскорбила Александра. Тогда он вышел на улицу и расстрелял ее автомобиль Cadillac Escalade. Ущерб составил почти один миллион рублей.