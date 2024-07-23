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Published Сегодня, 08:46

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В Екатеринбурге судят бизнесмена по прозвищу «Фартовый» за применение оружия

В Екатеринбурге судят известного бизнесмена за применение оружия

23 июля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге судят бизнесмена по прозвищу «Фартовый» за применение оружия

В Екатеринбурге судят известного бизнесмена за применение оружия. Мужчина расстрелял дорогой автомобиль своей знакомой.

Александр Дисков осенью 2023 года стал участником драки у бара «Нравы». Бизнесмен пришел в ресторан на встречу со знакомыми. В компании одна женщина оскорбила Александра. Тогда он вышел на улицу и расстрелял ее автомобиль Cadillac Escalade. Ущерб составил почти один миллион рублей.

В конфликте он размахивал травматическим пистолетом и угрожал убийством своим противникам, а также ударил по лицу одного из них.

Бизнесмена арестовали 22 ноября в аэропорту Кольцово, когда прилетел домой после отпуска в Дубае.

В суде Дисков объяснил свои действия самообороной.

В результате бизнесмена осудили сразу по нескольким статьям: умышленное повреждение имущества, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угроза убийством и незаконное хранение оружия, пишет «Коммерсант».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург#Инцидент
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