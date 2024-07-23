В Екатеринбурге судят известного бизнесмена за применение оружия

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Александр Дисков осенью 2023 года стал участником драки у бара «Нравы». Бизнесмен пришел в ресторан на встречу со знакомыми. В компании одна женщина оскорбила Александра. Тогда он вышел на улицу и расстрелял ее автомобиль Cadillac Escalade. Ущерб составил почти один миллион рублей.
В конфликте он размахивал травматическим пистолетом и угрожал убийством своим противникам, а также ударил по лицу одного из них.
Бизнесмена арестовали 22 ноября в аэропорту Кольцово, когда прилетел домой после отпуска в Дубае.
В суде Дисков объяснил свои действия самообороной.
В результате бизнесмена осудили сразу по нескольким статьям: умышленное повреждение имущества, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угроза убийством и незаконное хранение оружия, пишет «Коммерсант».