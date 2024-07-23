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В Екатеринбурге на месяц закрыли доставку суши и роллов из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге в суши «Красного дракона» была найдена кишечная палочка

23 июля 2024, 10:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на месяц закрыли доставку суши и роллов из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге на месяц была закрыта доставка суши и роллов «Красный дракон». Причиной стала кишечная палочка, которую специалисты обнаружили в еде, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Приставы приостановили деятельность доставки на 30 дней. По данным специалистов Роспотребнадзора, в зоне мойки найдены дефекты, не позволяющие тщательно промыть поверхности. Инвентарь для уборки был в плохом состоянии, а в холодильниках отсутствовали контрольные термометры.

В смывах со столов и ножей найдены бактерии. Отмечается и то, что повара работали без перчаток. Для исследования были взяты несколько видов роллов. Во всех из них выявлена кишечная палочка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось массовое отравление людей. 18 человек обратились за медицинской помощью в медучреждения. У них были выявлены инфекционные заболевания. Роспотребнадзор провел проверку, в результате которой у поставщиков готовой еды были выявлены массовые нарушения в работе. Предприятия стали закрывать до устранения нарушений.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Нарушение#Доставка#Приставы#Екатеринбург
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