В Екатеринбурге в суши «Красного дракона» была найдена кишечная палочка

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Приставы приостановили деятельность доставки на 30 дней. По данным специалистов Роспотребнадзора, в зоне мойки найдены дефекты, не позволяющие тщательно промыть поверхности. Инвентарь для уборки был в плохом состоянии, а в холодильниках отсутствовали контрольные термометры.
В смывах со столов и ножей найдены бактерии. Отмечается и то, что повара работали без перчаток. Для исследования были взяты несколько видов роллов. Во всех из них выявлена кишечная палочка.
Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось массовое отравление людей. 18 человек обратились за медицинской помощью в медучреждения. У них были выявлены инфекционные заболевания. Роспотребнадзор провел проверку, в результате которой у поставщиков готовой еды были выявлены массовые нарушения в работе. Предприятия стали закрывать до устранения нарушений.