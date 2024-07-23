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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Дизайнер интерьеров рассказал о причинах вечного бардака в квартире

В квартире полный бардак: дизайнер раскрыл причины вечной захламленности

23 июля 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney

Дизайнер интерьеров рассказал о причинах вечного бардака в квартире

Некоторые квартиры выглядят неопрятно даже несмотря на то, что в них регулярно убираются. Специалист по интерьеру считает, что причина — в неправильном выборе мебели.

По словам эксперта портала «Белновости» Юлии Тычино, неприятное чувство хаоса вокруг у хозяев возникает довольно часто, однако понять причину непросто. Если это происходит с вами, то попробуйте посмотреть на мебель вокруг себя. Дело может быть именно в ней.

В первую очередь, речь идет об открытой системе хранения вещей. В каталогах и специализированных изданиях эта мебель может выглядеть очень стильно, дорого и привлекательно, однако в реальной жизни ее использование превращается в настоящий кошмар. Вещи торчат наружу, выпадают, пространство забивается. В итоге вместо стильного предмета интерьера мы получаем шкаф, который выглядит так, как будто с него сняли дверцы.

Фото: Открытая система хранения идеальна для фанатов чистоты, но занятому человеку соблюдать порядок будет нерпосто

Вторая причина, по которой квартира выглядит неопрятно, это громоздкая старая мебель а-ля СССР. Огромные шкафы «съедают» пространство, однако по функциональности они порой проигрывают современным. Поэтому лучше подобрать более компактный вариант меблировки. В комнате появится больше воздуха и места, она будет выглядеть более стильно и уютно.

И, конечно же, накопившиеся вещи необходимо регулярно сортировать, пересматривать и избавляться от ненужных.

Ранее стало известно, как сохранить прохладу в квартире в самый жаркий день.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Мебель#Порядок#Интерьер#Дом и сад#КЦ
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