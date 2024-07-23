В квартире полный бардак: дизайнер раскрыл причины вечной захламленности

В первую очередь, речь идет об открытой системе хранения вещей. В каталогах и специализированных изданиях эта мебель может выглядеть очень стильно, дорого и привлекательно, однако в реальной жизни ее использование превращается в настоящий кошмар. Вещи торчат наружу, выпадают, пространство забивается. В итоге вместо стильного предмета интерьера мы получаем шкаф, который выглядит так, как будто с него сняли дверцы.