В квартире полный бардак: дизайнер раскрыл причины вечной захламленности

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
По словам эксперта портала «Белновости» Юлии Тычино, неприятное чувство хаоса вокруг у хозяев возникает довольно часто, однако понять причину непросто. Если это происходит с вами, то попробуйте посмотреть на мебель вокруг себя. Дело может быть именно в ней.
В первую очередь, речь идет об открытой системе хранения вещей. В каталогах и специализированных изданиях эта мебель может выглядеть очень стильно, дорого и привлекательно, однако в реальной жизни ее использование превращается в настоящий кошмар. Вещи торчат наружу, выпадают, пространство забивается. В итоге вместо стильного предмета интерьера мы получаем шкаф, который выглядит так, как будто с него сняли дверцы.
Вторая причина, по которой квартира выглядит неопрятно, это громоздкая старая мебель а-ля СССР. Огромные шкафы «съедают» пространство, однако по функциональности они порой проигрывают современным. Поэтому лучше подобрать более компактный вариант меблировки. В комнате появится больше воздуха и места, она будет выглядеть более стильно и уютно.
И, конечно же, накопившиеся вещи необходимо регулярно сортировать, пересматривать и избавляться от ненужных.
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