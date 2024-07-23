В Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежи

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Реконструкцию необходимо провести на постаменте и ступеньках, покрытие которых было значительно повреждено из-за влажности и перепадов температуры. До конца июля будет сделан демонтаж, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
После этого рабочие начнут реконструировать плиты, лавровый венок и гравировку. Внешне памятник существенно не изменится, кроме того, после ремонта он будет более прочный. Все работы планируется завершить к концу лета — началу осени 2024 года.
Общая стоимость работ — 1 430 000 рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле начался ремонт моста, который находится на улице Космонавтов.