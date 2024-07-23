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В Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежи

В Нижнем Тагиле начался ремонт памятника строителям у Дворца молодежи

23 июля 2024, 07:17
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле начались ремонтные работы памятника строителям у Дворца молодежи, который появился в 1989 году. Его разработали по проекту скульптора Анатолия Неверова.

Реконструкцию необходимо провести на постаменте и ступеньках, покрытие которых было значительно повреждено из-за влажности и перепадов температуры. До конца июля будет сделан демонтаж, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

После этого рабочие начнут реконструировать плиты, лавровый венок и гравировку. Внешне памятник существенно не изменится, кроме того, после ремонта он будет более прочный. Все работы планируется завершить к концу лета — началу осени 2024 года.

Общая стоимость работ — 1 430 000 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле начался ремонт моста, который находится на улице Космонавтов.

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