В Нижнем Тагиле выделят субсидии на замену лифтов в домах

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Цель предоставления субсидий — возмещение части затрат управляющих компаний на замену лифтов. Средства на эти цели будут выделены из областного и местного бюджетов в пределах установленных ассигнований.
Субсидии будут предоставляться организациям, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и не имеют статуса иностранного агента или не находятся в списках лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, организации должны быть финансово устойчивыми и не иметь задолженностей перед муниципалитетом или налоговыми органами.
В нашем доме лифту уже 30 лет, и мы никак не могли дождаться, чтобы наша УК занялась этим вопросом. Сейчас мы меняем УК, а если город еще и даст субсидию, то, наконец, есть шанс, что наш 200-квартирный дом получит новые лифты. Сейчас у нас постоянно ломаются лифты, людям приходится пешком ходить, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Евгения, жительница многоквартирного дома на Вагонке.
Отбор организаций, которым будут предоставлены субсидии, будет осуществляться специальной комиссией под руководством первого заместителя главы города Вячеслава Горячкина.