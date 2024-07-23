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Мэрия Нижнего Тагила выделит управляющим компаниям субсидии на замену лифтов

В Нижнем Тагиле выделят субсидии на замену лифтов в домах

23 июля 2024, 14:27

Мэрия Нижнего Тагила выделит управляющим компаниям субсидии на замену лифтов

В Нижнем Тагиле приняли решение о выделении субсидий на замену лифтов в многоквартирных домах. Эта мера направлена на поддержку организаций, управляющих жилыми зданиями, и реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2030 годы».

Цель предоставления субсидий — возмещение части затрат управляющих компаний на замену лифтов. Средства на эти цели будут выделены из областного и местного бюджетов в пределах установленных ассигнований.

Субсидии будут предоставляться организациям, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и не имеют статуса иностранного агента или не находятся в списках лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, организации должны быть финансово устойчивыми и не иметь задолженностей перед муниципалитетом или налоговыми органами.

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В нашем доме лифту уже 30 лет, и мы никак не могли дождаться, чтобы наша УК занялась этим вопросом. Сейчас мы меняем УК, а если город еще и даст субсидию, то, наконец, есть шанс, что наш 200-квартирный дом получит новые лифты. Сейчас у нас постоянно ломаются лифты, людям приходится пешком ходить, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Евгения, жительница многоквартирного дома на Вагонке.

Отбор организаций, которым будут предоставлены субсидии, будет осуществляться специальной комиссией под руководством первого заместителя главы города Вячеслава Горячкина.

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