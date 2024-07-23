В Нижнем Тагиле выделят субсидии на замену лифтов в домах

Субсидии будут предоставляться организациям, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и не имеют статуса иностранного агента или не находятся в списках лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, организации должны быть финансово устойчивыми и не иметь задолженностей перед муниципалитетом или налоговыми органами.